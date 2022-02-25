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Em classificação na Copa do Brasil, São Paulo chega ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols

Invicto há três rodadas, Tricolor não toma nenhum gol desde o jogo com a Inter de Limeira...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 08:00
Em rodada válida pela primeira fase da Copa do Brasil, o São Paulo se classificou com um empate em zero a zero contra o Campinense. Com isso, já é o terceiro jogo seguido do Tricolor Paulista sem sofrer gols na temporada. Desde a partida contra a Inter de Limeira, válida pelo Campeonato Paulista e que também se encerrou em zero a zero, o São Paulo mantém essa marca.Além da Inter de Limeira, a equipe de Rogério Ceni enfrentou também um clássico, contra o Santos, também pelo Paulistão 2022. Na ocasião, o Tricolor venceu pelo placar de 3 a 0.A partida desta quinta-feira (24), contra o Campinense, foi a responsável por completar essa trinca de jogos sem derrotas e sem levar gols. Sendo assim, um dos grandes destaques para essa marca, o goleiro Jandrei, que assumiu a posição titular desde a disputa contra o Santo André.Nas seis partidas que jogou até o momento nesta temporada 2022, Jandrei levou somente um gol, contra a Ponte Preta.+ Veja a tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogosO São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (28) contra o Água Santa, às 15h, pelo Campeonato Paulista 2022.
Crédito: SãoPaulonãotomagolhátrêsjogos(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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