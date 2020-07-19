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futebol

Em classificação do Fortaleza, bronca forte de Ceni em Romarinho chama atenção

Treinador do Leão cobrou maior concentração do atacante para evitar lances de preciosismo próximo a meta do Guarany de Sobral...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 13:35

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 13:35

Crédito: JUAN MABROMATA / AFP
A ausência da torcida e a vibração quase que ensurdecedora que vem das arquibancadas por muitas vezes acaba dificultando a comunicação do técnico com os jogadores e também faz com que determinadas instruções passem "batido" aos ouvidos do telespectador que acompanha a partida pela televisão.
Entretanto, como a volta do futebol em todo o planeta tem sido praticada com palcos sem torcida, situações como a vivida no jogo entre Fortaleza e Guarany de Sobral pelo Cearense no último sábado (18) entre o técnico Rogério Ceni e o atacante Romarinho acabam ficando bem mais perceptíveis.
Em determinado momento da partida, os microfones mais próximos ao treinador do Leão mostraram a sua irritação diante do comportamento do atacante que ele interpretou como tendo excesso de preciosismo e até mesmo concentração na partida depois de um passe errado no plano ofensivo:
- Romarinho, pelo amor de Deus, te expliquei várias vezes, joga direito essa buc..., c...!
A repercussão nas redes sociais diante do "flagra" no embate onde o Tricolor bateu o Guarany por 1 a 0 e se garantiu na decisão do estadual foi tamanha que o perfil oficial do Fortaleza entrou na onda da brincadeira e fez uma postagem com vários emojis com olhar de espanto.
Veja abaixo a bronca de Ceni em Romarinho no triunfo do Fortaleza

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