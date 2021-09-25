Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em clássico goiano, Vila Nova bate Goiás

Jogo finalizou com torcida esmeraldina protestando contra técnico Marcelo Cabo...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 21:15

LanceNet

Goiás e Vila Nova abriram a 26ª rodada do Brasileirão Série B. Jogando no Estádio da Serrinha, em Goiás, as equipes se encontraram nesta sexta-feira, 24. Mesmo fora de casa, o Tigre conseguiu anular o Esmeraldino, levando a melhor por 2 a 1.SUPERIOR!
Mesmo jogando fora de casa, o Vila Nova conseguiu, tranquilamente, se sobressair diante do Goiás. Na partida, o Tigre se aproveitou das falhas defensivas do time esmeraldino e fazia boas jogadas de perigo.
​NA PRESSÃO!
Após alguns minutos tentando estudar o Goiás, o Vila Nova teve grande chance aos 15. Aproveitando as falhas do Esmeraldino, na jogada, Alesson venceu a marcação de David Duarte e chutaou. A bola ia sobrando para Clayton abrir o placar, mas nada de balançar as redes. Quatro minutos depois, Renato Silveira cabeceou com perigo.
GOL E TIGRE NA FRENTE!
O Goiás mal apareceu durante a primeira etapa. O time, que vinha fazendo bons resultados na competição, não mostrou grande intensidade e, aos 29, sofreu um gol. O time da casa saiu jogando errado com Tadeu, Fellipe Bastos e Caio Vinícius. Assim, Alesson ficou com a bola na intermediária e mandou uma bomba no canto direito do goleiro esmeraldino, abrindo o placar.
BUSCANDO MAIS GOLS!
O Tigre não diminuiu a intensidade e quase ampliou. Aos 33, Clayton tocou para Arthur Rezende, que tentou. Tadeu apareceu para defender. Cinco minutos depois, Clayton roubou a bola de Caio Vinicius e saiu na cara do gol. Contudo, na hora de finalizar, parou na defesa do goleiro alviverde.
ENTRANDO NO JOGO…
O Goiás foi ter uma das principais chances em sua primeira chegada. Aos 39, na primeira finalização do time, Alef Manga apareceu e mandou uma bomba da entrada da área. Georgemy evitou o tento de empate.
EM BUSCA DA VIRADA!
O Goiás mudou seu aspecto e retornou mais forte na segunda etapa. Logo no primeiro minuto, Dadá Belmonte tentou. Aos 5, foi a vez de Apodi, que chutou para a boa defesa de Georgemy.
CHANCES PERDIDAS!
Apesar das investidas, o Vila Nova não deixou o Goiás crescer tanto no jogo. Aos 15, Dudu cobrou uma falta de perigo para o goleiro Tadeu. Cinco minutos depois, a resposta dos mandantes foi de alto nível. Após cobrança de escanteio, Georgemy saiu mal, e a bola sobrou para Reynaldo. No entanto, o zagueiro chutou sem goleiro, mas mandou para fora.
PELA LINHA E DE LETRA…
Os dois times seguiram tentando mudar o placar. Aos 23, Bruno Mezenga lançou para Apodi, que bateu cruzado. A bola passou por Georgemy, mas ninguém apareceu para o fundo das redes. Dois minutos depois, o Tigre apareceu com Clayton, que recebeu de Alesson, mas mandou para fora.
EMPATE!
Depois de tentar, o Esmeraldino, enfim, deixou tudo igual. Aos 28, Welliton recebeu de Dadá Belmonte, venceu a zaga do Vila Nova e chutou. A bola ainda passou em baixo do goleiro Georgemy. 1 a 1.
ALEGRIA DE POBRE DURA POUCO…
O Vila Nova não gostou muito do empate e tratou logo de mudar novamente o marcador. Aos 29, um minuto após o placar ficar igual, Diego Tavares tocou para Willian Formiga, que cruzou na cabeça de Pedro Júnior. O atacante mandou à esquerda de Tadeu, colocando os visitantes na frente.
ÂNIMOS À FLOR DA PELE…
O clássico ficou ainda mais agitado. Aos 33, o Goiás apareceu com Fellipe Bastos, que chutou de longe para Apodi isolar. O volante tentou de novo. Aos 38, mandou uma bomba para a defesa do goleiro do Vila Nova. Dessa maneira, sem outros sustos, o duelo terminou com a vitória do Tigre.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados