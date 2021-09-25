Em clássico goiano, Vila Nova bate Goiás

Goiás e Vila Nova abriram a 26ª rodada do Brasileirão Série B. Jogando no Estádio da Serrinha, em Goiás, as equipes se encontraram nesta sexta-feira, 24. Mesmo fora de casa, o Tigre conseguiu anular o Esmeraldino, levando a melhor por 2 a 1.SUPERIOR!
Mesmo jogando fora de casa, o Vila Nova conseguiu, tranquilamente, se sobressair diante do Goiás. Na partida, o Tigre se aproveitou das falhas defensivas do time esmeraldino e fazia boas jogadas de perigo.
NA PRESSÃO!
Após alguns minutos tentando estudar o Goiás, o Vila Nova teve grande chance aos 15. Aproveitando as falhas do Esmeraldino, na jogada, Alesson venceu a marcação de David Duarte e chutaou. A bola ia sobrando para Clayton abrir o placar, mas nada de balançar as redes. Quatro minutos depois, Renato Silveira cabeceou com perigo.
GOL E TIGRE NA FRENTE!
O Goiás mal apareceu durante a primeira etapa. O time, que vinha fazendo bons resultados na competição, não mostrou grande intensidade e, aos 29, sofreu um gol. O time da casa saiu jogando errado com Tadeu, Fellipe Bastos e Caio Vinícius. Assim, Alesson ficou com a bola na intermediária e mandou uma bomba no canto direito do goleiro esmeraldino, abrindo o placar.
BUSCANDO MAIS GOLS!
O Tigre não diminuiu a intensidade e quase ampliou. Aos 33, Clayton tocou para Arthur Rezende, que tentou. Tadeu apareceu para defender. Cinco minutos depois, Clayton roubou a bola de Caio Vinicius e saiu na cara do gol. Contudo, na hora de finalizar, parou na defesa do goleiro alviverde.
ENTRANDO NO JOGO…
O Goiás foi ter uma das principais chances em sua primeira chegada. Aos 39, na primeira finalização do time, Alef Manga apareceu e mandou uma bomba da entrada da área. Georgemy evitou o tento de empate.
EM BUSCA DA VIRADA!
O Goiás mudou seu aspecto e retornou mais forte na segunda etapa. Logo no primeiro minuto, Dadá Belmonte tentou. Aos 5, foi a vez de Apodi, que chutou para a boa defesa de Georgemy.
CHANCES PERDIDAS!
Apesar das investidas, o Vila Nova não deixou o Goiás crescer tanto no jogo. Aos 15, Dudu cobrou uma falta de perigo para o goleiro Tadeu. Cinco minutos depois, a resposta dos mandantes foi de alto nível. Após cobrança de escanteio, Georgemy saiu mal, e a bola sobrou para Reynaldo. No entanto, o zagueiro chutou sem goleiro, mas mandou para fora.
PELA LINHA E DE LETRA…
Os dois times seguiram tentando mudar o placar. Aos 23, Bruno Mezenga lançou para Apodi, que bateu cruzado. A bola passou por Georgemy, mas ninguém apareceu para o fundo das redes. Dois minutos depois, o Tigre apareceu com Clayton, que recebeu de Alesson, mas mandou para fora.
EMPATE!
Depois de tentar, o Esmeraldino, enfim, deixou tudo igual. Aos 28, Welliton recebeu de Dadá Belmonte, venceu a zaga do Vila Nova e chutou. A bola ainda passou em baixo do goleiro Georgemy. 1 a 1.
ALEGRIA DE POBRE DURA POUCO…
O Vila Nova não gostou muito do empate e tratou logo de mudar novamente o marcador. Aos 29, um minuto após o placar ficar igual, Diego Tavares tocou para Willian Formiga, que cruzou na cabeça de Pedro Júnior. O atacante mandou à esquerda de Tadeu, colocando os visitantes na frente.
ÂNIMOS À FLOR DA PELE…
O clássico ficou ainda mais agitado. Aos 33, o Goiás apareceu com Fellipe Bastos, que chutou de longe para Apodi isolar. O volante tentou de novo. Aos 38, mandou uma bomba para a defesa do goleiro do Vila Nova. Dessa maneira, sem outros sustos, o duelo terminou com a vitória do Tigre.