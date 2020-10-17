Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em clássico eletrizante do início ao fim, Everton e Liverpool empatam pelo Campeonato Inglês
futebol

Em clássico eletrizante do início ao fim, Everton e Liverpool empatam pelo Campeonato Inglês

Time de Klopp fica duas vezes na frente, mas cede empate aos Toffees. Jogo teve lesão grave, expulsão, gol anulado com a ajuda do árbitro de vídeo e emoção até o apito final...

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 10:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2020 às 10:45
Crédito: Laurence Griffiths / POOL / AFP
Deu empate no Merseyside Derby. No clássico da cidade de Liverpool, Everton e Liverpool empataram em 2 a 2, no Goodison Park, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Inglês. Num jogo com emoções do início ao fim, Kean e Calvert-Lewin marcaram para os donos da casa, enquanto Mané e Salah fizeram os gols para o time de Klopp.
+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
JOGO EMOCIONANTE​Logo com dois minutos, os visitantes abriram o placar com Sadio Mané, após linda troca de passes dos Reds. Robertson foi à linda de fundo e tocou para o camisa marcar. Ainda no primeiro tempo, Keane, após cobrança de escanteio de James Rodríguez, empatou. Na etapa final, Salah, depois de falha de Mina, bateu bonito e colocou o Liverpool novamente na frente. Mas no fim do jogo apareceu Calvert-Lewin, o artilheiro do campeonato, e fez belo gol de cabeça para dar números finais ao jogo.
BRASILEIRO EXPULSONos minutos finais da partida, o atacante Richarlison foi expulso de forma direta após dura entrada no meio-campista Thiago Alcântara. O camisa 7 entrou forte em um carrinho pela frente e foi excluído da partida.
VAR EM AÇÃO​Ainda deu tempo do arbitro de vídeo ser acionado nos acréscimos do jogo. Após jogada de Mané pela direita, a bola chegou aos pés do capitão Henderson, que bateu para fazer o que seria o gol da vitória. No entanto, com o auxílio da tecnologia, foi marcado o impedimento de Mané na origem do lance.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados