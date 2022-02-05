Em clássico de expulsões, CSA bate CRB e continua 100% no Alagoano

Neste sábado (5), o clássico entre CSA e CRB pegou fogo pelo Campeonato Alagoano. Com direito a duas expulsões, o Azulino saiu vitoriosos por 1 a 0, com gol marcado por Rodrigo Rodrigues.
Com a vitória, o CSA segue 100% em três partidas, assume a liderança e agora foca na Copa do Nordeste, visto que na terça-feira (8), duela contra o Floresta, às 21h30 (horário de Brasília). Por outro lado, o Galo fica com quatro pontos e enfrenta o Campinense no dia seguinte, às 19h30, pela competição regional.CSA COM TUDO!O CSA começou a partida com tudo e conseguiu abrir o placar logo aos cinco minutos de jogo. Felipe Augusto cruzou da esquerda, Barcelos bateu e Diogo Silva espalmou. No rebote, Rodrigo Rodrigues chutou com força e balançou as redes. Logo depois, Ernandes recebeu livre de marcação e soltou uma bomba para defesa do goleiro do Galo. Em seguida, Lucas Barcelos arriscou da meia lua e a bola bateu no travessão. Pouco tempo depois, Gabriel bateu de longe e Diogo Silva mandou para escanteio. No fim da etapa inicial, Diego Torres mandou na segunda trave e Gum cabeceou com estilo e a bola foi no travessão.
EXPULSÕES!A segunda etapa começou mais norma, sem grandes chances para as equipes. O CRB buscava ter mais presença no ataque e ao CSA aproveitava os contragolpes principalmente pelo lado direito.
Aos 23 minutos, Rodrigo Rodrigues bateu de fora da área, Diogo Silva deu rebote e Cedric perdeu ótima oportunidade. Logo depois, começou uma confusão no meio-campo e Gabriel (CSA) e Romão (CRB) foram expulsos. Na reta final, o CRB quase empatou com Dudu. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACSA x CRB
Local: Estádio Rei Pelé, Maceió-ALData/horário: 05/02/2022 - 17h (de Brasília)Árbitro: José Jaini Bispo (AL)Assistente 1: Esdras Mariano de Lima (AL)Assistente 2: Aldrín Freire Costa Matias (AL)Cartões amarelos: Diego Torres, Marthã# (CRB), Cedric (CSA)Cartões vermelhos: Gabriel (CSA), Guilherme Romão (CRB)
GOLS: Rodrigo Rodrigues (5'/2T) (1-0)
CSA (Técnico: Mozart)Marcelo Carné; Cedric, Werley (Marcel 22'/2T), Wellington Nascimento e Ernandes; Willian (Giva Santos 10'/2T), Gabriel e Marco Túlio (Didira 10'/2T); Felipe Augusto, Lucas Barcelos (Geovane 28'/2T) e Rodrigo Rodrigues.
CRB (Técnico: Allan Aal)Diogo Silva; Raul Plata (Reginaldo 12'/2T), Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Claudinei (Marthã 11'/2T), Jean Patrick (Dudu 11'/2T), Diego Torres e Bryan (Gustavo Apis 19'/2T); Vico (Richard 32'/1T) e Anselmo Ramon.