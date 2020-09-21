Em chegada de novo técnico no CSA, Leandro Souza garante: 'Terá o apoio total do grupo'

Crédito: Morgana Oliveira/ASCOM CSA

Uma das principais figuras do elenco do CSA, o experiente zagueiro Leandro Souza revelou o desejo do grupo em evoluir nesta atual temporada. Segundo o jogador, no Azulão há alguns anos, a meta de todos é crescer de produção nestas próximas semanas aproveitando, também, a grande vitória recente por 3 a 1 sobre o Cruzeiro na Série B.

- Nosso elenco está se dedicando ao máximo para melhorar o rendimento em campo nestas sequência da temporada. Vencer na última rodada foi muito importante. Não podemos vacilar a partir de agora. Temos que trabalhar para mudarmos essa situação e para que a equipe possa dar a volta por cima na temporada. Só depende da gente agora - disse.

Para o jogador, a chegada de Mozart para treinar a equipe vai ajudar muito o grupo:

- Mozart tem uma história no futebol e, sem dúvida, terá o apoio total do grupo. Tenho certeza que com a experiência dele daremos a volta por cima nas próximas semanas.

Segundo o defensor, a meta da equipe, pelo menos a curto prazo, é vencer o Juventude na próxima rodada da segundona: