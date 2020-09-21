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Em chegada de novo técnico no CSA, Leandro Souza garante: 'Terá o apoio total do grupo'

Zagueiro entende que equipe precisa capitalizar vitória contra o Cruzeiro para evoluir visando a melhora do aproveitamento na Série B...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 10:42

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 10:42
Crédito: Morgana Oliveira/ASCOM CSA
Uma das principais figuras do elenco do CSA, o experiente zagueiro Leandro Souza revelou o desejo do grupo em evoluir nesta atual temporada. Segundo o jogador, no Azulão há alguns anos, a meta de todos é crescer de produção nestas próximas semanas aproveitando, também, a grande vitória recente por 3 a 1 sobre o Cruzeiro na Série B.
- Nosso elenco está se dedicando ao máximo para melhorar o rendimento em campo nestas sequência da temporada. Vencer na última rodada foi muito importante. Não podemos vacilar a partir de agora. Temos que trabalhar para mudarmos essa situação e para que a equipe possa dar a volta por cima na temporada. Só depende da gente agora - disse.
Para o jogador, a chegada de Mozart para treinar a equipe vai ajudar muito o grupo:
- Mozart tem uma história no futebol e, sem dúvida, terá o apoio total do grupo. Tenho certeza que com a experiência dele daremos a volta por cima nas próximas semanas.
Segundo o defensor, a meta da equipe, pelo menos a curto prazo, é vencer o Juventude na próxima rodada da segundona:
- Vamos enfrentar uma adversário difícil, mas temos que buscar pontos como mandantes novamente. O elenco sabe da importância deste jogo e vai fazer de tudo para sair com a vitória dentro do Rei Pelé. Essa é a meta.

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