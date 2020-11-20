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Em cerimônia virtual, Fifa The Best será realizado no dia 17 de dezembro

Votação terá início na próxima quarta-feira (25) e terminará em 9 de dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 14:23

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 14:23

Crédito: AFP
A edição 2020 da premiação The Best da Fifa já tem data marcada. Nesta sexta-feira, a entidade máxima do futebol anunciou que o evento será realizado no dia 17 de dezembro. Em função da pandemia do coronavírus, a cerimônia será realizada de forma virtual pela primeira vez na história.Em comunicado no site oficial, a Fifa ainda ressaltou a importância de homenagear essas conquistas em um ano atípico em que houve "uma combinação de trabalho árduo e solidariedade".
A votação, que irá eleger os melhores jogadores e treinadores no futebol masculino e feminino da temporada, terá início na próxima quarta-feira, dia 25, e terminará em 9 de dezembro.+ Confira a tabela da Liga dos Campeões
Estes serão os prêmios entregues pela Fifa na cerimônia:- Melhor jogadora- Melhor jogador- Melhor treinador do futebol feminino- Melhor treinador do futebol masculino- Melhor goleira- Melhor goleiro- Fifa FIFPro World 11 masculino- Fifa FIFPro World 11 feminino- Fair Play- Puskás- Fan Award
O The Best será o único grande prêmio individual a ser concedido em 2019/20, uma vez que a Bola de Ouro, outro tradicional troféu, da revista France Football, optou pelo cancelamento neste ano.

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