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Em cerimônia realizada sem máscara e distanciamento, Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador do século

Em evento realizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, jogador da Juventus desbanca Messi, Ronaldinho Gaúcho e Salah na briga. Participantes não respeitaram distanciamento...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 14:32

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 14:32

Crédito: Reprodução
O português Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do século XXI neste domingo na premiação da Globe Soccer Awards, que é organizada pelo Conselho de Esportes de Dubai, nos Emirados Árabes. O craque da Juventus superou Messi, Ronaldinho Gaúcho e Salah na votação.
+ Veja a tabela da Champions League A cerimônia de gala contou com a presença de vários dos indicados ao prêmio, mas as recomendações de distanciamento social por conta da Covid-19, assim como o uso de máscaras, não foi respeitado pelos participantes. Entre eles, estava presente Gianni Infantino, presidente da Fifa.
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No prêmio de melhor jogador do ano, o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, superou novamente Messi e Cristiano Ronaldo, tal qual como na votação da Fifa, e faturou mais um troféu em 2020. Hansi Flick, comandante bávaro, superou Jürgen Klopp e Gian Piero Gasperini na disputa. Outros prêmios também foram entregues, como o de melhor técnico do século. O catalão Pep Guardiola, atualmente no Manchester City, mas que brilhou no Barcelona, ficou à frente de Zinédine Zidane, José Mourinho e Alex Ferguson. O último já está aposentado.
O Real Madrid foi eleito o melhor clube do século, enquanto o Bayern de Munique o melhor de 2020. O ex-goleiro Iker Casillas e o zagueiro Gerard Piqué receberam prêmios por suas carreiras. Empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes foi eleito o melhor agente do futebol.

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