Em Caxias do Sul, Juventude e Avaí se enfrentam de olho no G4

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Pela antepenúltima rodada no primeiro turno da Série B do Brasileirão, um duelo bem interessante entre Juventude e Avaí nessa terça-feira (20) se desenhou no atual contexto da competição.

A equipe mandante é a primeira equipe fora dos quatro primeiros colocados com 24 pontos, apenas um de distância para a Ponte Preta que, também hoje, só que às 21h30, também terá jogo complicado ao receber a Chapecoense, atual vice-líder da competição.

Por outro lado, o Avaí não está muito distante de brigar por um espaço no G4 já que é o sétimo colocado com 23 unidades, uma a menos do que seu oponente e dois a menos do que a equipe paulista. Tornando o embate um jogo de seis pontos e que pode valer, dependendo da combinação de resultados, o término da 17ª Rodada dentro do G4.

Além dos cinco problemas de recuperação da Covid-19, o time catarinense terá de montar seu 11 inicial sem contar com outros oito nomes do plantel de Geninho: os zagueiros Felipe, Renato e Rafael Pereira, os laterais Iury e Capa, o meio-campista Wesley além dos atacantes Rildo e Daniel Amorim. Com Rafael suspenso e Wesley em fase de transição física, todos os outros são desfalques por lesão.