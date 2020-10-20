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futebol

Em Caxias do Sul, Juventude e Avaí se enfrentam de olho no G4

Diferença de três e quatro pontos (respectivamente) para a zona de acesso torna triunfo de suma importância na 17ª Rodada da Série B...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 10:39

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 10:39
Crédito: Divulgação
Pela antepenúltima rodada no primeiro turno da Série B do Brasileirão, um duelo bem interessante entre Juventude e Avaí nessa terça-feira (20) se desenhou no atual contexto da competição.
A equipe mandante é a primeira equipe fora dos quatro primeiros colocados com 24 pontos, apenas um de distância para a Ponte Preta que, também hoje, só que às 21h30, também terá jogo complicado ao receber a Chapecoense, atual vice-líder da competição.
Por outro lado, o Avaí não está muito distante de brigar por um espaço no G4 já que é o sétimo colocado com 23 unidades, uma a menos do que seu oponente e dois a menos do que a equipe paulista. Tornando o embate um jogo de seis pontos e que pode valer, dependendo da combinação de resultados, o término da 17ª Rodada dentro do G4.
Além dos cinco problemas de recuperação da Covid-19, o time catarinense terá de montar seu 11 inicial sem contar com outros oito nomes do plantel de Geninho: os zagueiros Felipe, Renato e Rafael Pereira, os laterais Iury e Capa, o meio-campista Wesley além dos atacantes Rildo e Daniel Amorim. Com Rafael suspenso e Wesley em fase de transição física, todos os outros são desfalques por lesão.
Já no caso de Pintado, o departamento médico do clube está vazio, sendo os únicos problemas as suspensões automáticas por cartões amarelos a serem cumpridas dos experientes meio-campistas João Paulo e Wagner.

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