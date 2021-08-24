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futebol

Em caso de saída de Mbappé, PSG mira contratação de Richarlison

Atacante da Seleção Brasileira entra na pauta do Paris Saint-Germain após Mbappé recusar nova proposta de contrato e Neymar pedir a chegada do compatriota...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 08:51

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 08:51
Crédito: Richarlison vive bom momento com a camisa do Everton e está na mira do PSG (Divulgação Twitter
Em caso de saída de Mbappé, o Paris Saint-Germain tem Richarlison como um dos alvos favoritos para substituir o camisa sete, segundo a "RMC Sport". O nome do atacante da Seleção Brasileira foi colocado na mesa dos dirigentes por Neymar.
> Hoje com Messi, mas antes… Veja como era o último time do PSG antes de ser comprado por bilionário do QatarO PSG ainda aguarda uma posição do Real Madrid com relação a contratação do craque francês, mas ainda não há nenhuma proposta do clube espanhol nas mãos de Nasser Al-Khelaifi. E caso a equipe merengue não realize nenhuma oferta nos próximos sete dias, o líder da Ligue 1 seguirá tentando renovar a permanência do ponta.
> Veja a tabela da Ligue 1
Além da contratação de Richarlison estar condicionada a saída de Mbappé, o atacante do Everton também depende da não aquisição de Cristiano Ronaldo. O nome do português também vem sendo muito ventilado no Paris Saint-Germain e crescem as especulações sobre o desejo do veterano deixar a Juventus.
Enquanto isso, o medalhista de ouro na última Olimpíada aguarda. Uma negociação nesta altura do mercado é vista como complexa já que o brasileiro está valorizado, vive o melhor momento na carreira e tem contrato com os Toffees até 2024. No entanto, não há do que duvidar do que pode vir do Qatar.

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