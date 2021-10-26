Em caso de demissão no Manchester United, Ole Solskjaer pode assumir uma nova equipe rapidamente

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Ole Solskjaer não deve ter problemas para arrumar trabalho caso seja demitido do Manchester United nos próximos dias. Segundo Jan Aage Fjortoft, ex-jogador e uma pessoa ligada ao mercado, o comandante é cotado para assumir a seleção da Noruega.No entanto, a informação do ex-atleta afirma que o atual comandante dos Red Devils deve descansar e ficar um tempo afastado dos gramados de futebol desde que assumiu a equipe de Old Trafford após a demissão de José Mourinho, em dezembro de 2018.

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Com isso, Solskjaer tem a possibilidade de ser visto na beira do gramado na Copa do Mundo de 2022. A Noruega disputa no próximo mês de novembro os dois últimos jogos das Eliminatórias para o Mundial e ocupa a 2ª colocação do Grupo G.