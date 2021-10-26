Em caso de demissão no Manchester United, Ole Solskjaer pode assumir uma nova equipe rapidamente

Ole Solskjaer não deve ter problemas para arrumar trabalho caso seja demitido do Manchester United nos próximos dias. Segundo Jan Aage Fjortoft, ex-jogador e uma pessoa ligada ao mercado, o comandante é cotado para assumir a seleção da Noruega.No entanto, a informação do ex-atleta afirma que o atual comandante dos Red Devils deve descansar e ficar um tempo afastado dos gramados de futebol desde que assumiu a equipe de Old Trafford após a demissão de José Mourinho, em dezembro de 2018.
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Com isso, Solskjaer tem a possibilidade de ser visto na beira do gramado na Copa do Mundo de 2022. A Noruega disputa no próximo mês de novembro os dois últimos jogos das Eliminatórias para o Mundial e ocupa a 2ª colocação do Grupo G.
A situação do treinador não é nada confortável no Manchester United após a goleada sofrida pelo Liverpool por 5 a 0. O nome de Antonio Conte é cotado para assumir o clube, enquanto os Red Devils se preparam para encarar o Tottenham no próximo sábado.