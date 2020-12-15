Em casa, Wolverhampton vira nos acréscimos e vence o Chelsea pela Premier League

Nos acréscimos, o Chelsea conheceu o gosto amargo da derrota. Jogando fora de casa, os Blues foram derrotados pelo Wolverhampton, pela 13ª rodada da Premier League, por 2 a 1. Giroud marcou para a equipe de Lampard, enquanto Pedro Neto e Daniel Podence garantiram os três pontos para a equipe de Nuno Espírito Santo.
O Chelsea vinha bem na partida e abriu o placar com Giroud, aos 4 minutos do segundo tempo. O gol do francês dava a liderança provisória aos Blues, que aguardariam o resultado de Liverpool e Tottenham.
Com 20 minutos da segunda etapa, Otasowie ganhou bola no alto e Daniel Podence tirou dois marcadores da jogada e marcou um belo gol. Era o empate do Wolverhampton, que crescia cada vez mais.
Aos 49 minutos, Pedro Neto recebeu a bola no meio do campo e avançou até a área, puxou para a perna esquerda e bateu cruzado. Mendy nada pode fazer para evitar que ela entrasse e garantisse os três pontos para os donos da casa.
Com a vitória, o Wolverhampton chegou aos 20 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela. O Chelsea é o quinto colocado, com 22, mas pode cair na tabela por conta de outros jogos na rodada.