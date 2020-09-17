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Em casa, Wolverhampton perde para o Stoke City e dá adeus a Copa da Liga Inglesa; veja resultados

Com time misto, Wolves sucumbem diante de time da segunda divisão com gol de Jacob Brown nos minutos finais; nos pênaltis, Burnley elimina o Sheffield United...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 17:47

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 17:47
Crédito: Stoke venceu com gol no fim e avançou (Catherine Ivill / POOL / AFP
Apesar de jogar em casa e estar uma divisão acima do seu adversário, o Wolverhampton não aproveitou a superioridade e, com time misto, acabou eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Stoke City, que está na Championship (segunda divisão) após derrota por 1x0.O gol foi marcado pelo jovem Jacob Brown, que entrou na etapa final, aos 41 do 2º tempo, em passe do veterano Fletcher (ex-Manchester United). Apesar de ter superioridade na posse de bola (65%) e mais finalizações (10x7), os Wolves ameaçaram muito pouco a meta do goleiro Davies. Na próxima fase, o Stoke encara o Gillingham, da terceira divisão.
Em outro duelo da rodada, o confronto de primeira divisão entre Burnley e Sheffield United foi para os pênaltis. McGoldrick abriu o placar para o time do Sheffield logo aos quatro minutos, mas Vydra empatou aos 22 da etapa final.Burnley venceu o Sheffield nos pênaltis (Jon Super / POOL / AFP)Na disputa de pênaltis, McBurnie desperdiçou a segunda cobrança do Sheffield. Todos os outros jogadores converteram, e o Burnley venceu por 4x3. Na próxima fase, o oponente será o Millwall.
O último classificado do dia foi o Brighton, que venceu o Portsmouth por 4x0. Os gols foram feitos por Alexis Mac Allister (ex-Boca Juniors), Jahanbakhsh, Bernardo e Gyokeres. Na próxima fase, o adversário dos Seagulls será o Preston.

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