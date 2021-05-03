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Em casa, West Brom fica no empate com o Wolves e dificulta permanência na Premier League

Donos da casa teriam que vencer todos os jogos e torcer contra adversários que estão acima na tabela...
LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 16:00

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:00

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Pela Premier League, West Bromwich e Wolverhampton ficaram no empate em 1 a 1. Com o resultado, os Canários estão praticamente rebaixados para a segunda divisão. Os gols da partida foram marcados por Fábio Silva e Diagne.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Nos acréscimos do primeiro tempo, Fábio Silva finalizou dentro da área, contou com um desvio e venceu o goleiro para abrir o placar.Aos 17 do segundo tempo, Townsend fez um lindo cruzamento e achou Diagne dentro da área. O atacante completou de cabeça e deixou a partida igual.
O resultado foi péssimo para o West Bromwich, que terá que ganhar todas as partidas e secar adversários para permanecer na Premier League. O Wolves, que não disputa mais nada, segue na 12ª colocação, com 42 pontos.

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