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Em casa, Schalke perde para o Werder Bremen e chega à lanterna do Campeonato Alemão

Mandantes também tiveram Kabak expulso no final do segundo tempo...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2020 às 15:56
Crédito: Divulgação/Werder Bremen
Pela segunda rodada do Campeonato Alemão, o Werder Bremen venceu o Schalke 04 por 3 a 1. Fullkrug, com um hat-trick, garantiu a vitória dos visitantes, enquanto Uth descontou para os donos da casa.HOMEM DO JOGOFullkrug foi o nome da partida. Com três gols, o atacante garantiu a primeira vitória do Werder Bremen no Campeonato Alemão. Na primeira rodada, o clube havia perdido para o Hertha Berlin.
QUE FASE...​Depois de ser goleado por 8 a 0 pelo Bayern de Munique, o Schalke chegou à segunda derrota na Bundesliga. A equipe comandada por David Wagner é a atual lanterna da competição, sem pontuar e com saldo de gols de -10.
COMPLICADOComo se o resultado já não bastasse, o Schalke ainda perdeu Ozan Kabak. O zagueiro levou o segundo amarelo aos 39 minutos do segundo tempo e foi expulso, desfalcando o clube para a próxima rodada.

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