Em casa, Schalke perde para o Werder Bremen e chega à lanterna do Campeonato Alemão

Crédito: Divulgação/Werder Bremen

Pela segunda rodada do Campeonato Alemão, o Werder Bremen venceu o Schalke 04 por 3 a 1. Fullkrug, com um hat-trick, garantiu a vitória dos visitantes, enquanto Uth descontou para os donos da casa.HOMEM DO JOGOFullkrug foi o nome da partida. Com três gols, o atacante garantiu a primeira vitória do Werder Bremen no Campeonato Alemão. Na primeira rodada, o clube havia perdido para o Hertha Berlin.

QUE FASE...​Depois de ser goleado por 8 a 0 pelo Bayern de Munique, o Schalke chegou à segunda derrota na Bundesliga. A equipe comandada por David Wagner é a atual lanterna da competição, sem pontuar e com saldo de gols de -10.