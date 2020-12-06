Em casa, Schalke perde para o Leverkusen e se afunda na lanterna do Campeonato Alemão

O Schalke 04 segue afundado na lanterna do Campeonato Alemão. Pela 10ª rodada e jogando em casa, foi derrotado para o Bayer Leverkusen por 3 a 0. Thiaw, contra, Baumgartlinger e Schick foram os autores dos gols dos visitantes.
Logo com 10 minutos de jogo, Thiaw marcou contra a própria equipe e aumentou o nervosismo do Schalke, que precisava vencer. Aos 21, Baumgartlinger aumentou.
O Schalke teve uma chance de voltar para a partida e tentar buscar o resultado, mas Skrzybski desperdiçou um pênalti. Poucos minutos depois, Schick marcou o terceiro gol do Leverkusen.
Com a vitória, o Bayer Leverkusen assumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão, com 22 pontos. O Schalke é o último colocado, com apenas três pontos conquistados e nenhuma vitória em 10 rodadas.