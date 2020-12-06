Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em casa, Schalke perde para o Leverkusen e se afunda na lanterna do Campeonato Alemão
LanceNet

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 16:08

Crédito: LEON KUEGELER / POOL / AFP
O Schalke 04 segue afundado na lanterna do Campeonato Alemão. Pela 10ª rodada e jogando em casa, foi derrotado para o Bayer Leverkusen por 3 a 0. Thiaw, contra, Baumgartlinger e Schick foram os autores dos gols dos visitantes.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGALogo com 10 minutos de jogo, Thiaw marcou contra a própria equipe e aumentou o nervosismo do Schalke, que precisava vencer. Aos 21, Baumgartlinger aumentou.
O Schalke teve uma chance de voltar para a partida e tentar buscar o resultado, mas Skrzybski desperdiçou um pênalti. Poucos minutos depois, Schick marcou o terceiro gol do Leverkusen.
Com a vitória, o Bayer Leverkusen assumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão, com 22 pontos. O Schalke é o último colocado, com apenas três pontos conquistados e nenhuma vitória em 10 rodadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados