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futebol

Em casa, São Paulo tem chance de se consolidar como força no Brasileiro

Tricolor recebe o Goiás neste sábado, às 19h, no estádio do Morumbi. Vitória coloca o São Paulo na cola dos líderes e com três jogos a menos no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 09:00

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 09:00

Crédito: Depois de bater o Flamengo no Rio, São Paulo vai motivado para encarar o Goiás (Maga Jr/Ofotografico/Lancepress!
Dono do melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro (62.5% dos pontos disputados), o São Paulo busca se consolidar como um dos candidatos ao título nacional nesta temporada. Neste sábado, às 19h, o Tricolor recebe o lanterna Goiás, no Morumbi, para disparar na tabela de classificação e encostar nos líderes Internacional, Flamengo e Atlético-MG.
TABELA>Confira os confrontos do Brasileirão>Veja como ficou o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil
Ao fim do primeiro turno, o São Paulo aparece na quinta colocação, com 30 pontos ganhos - cinco a menos do que o Inter, o primeiro na tabela. A equipe do técnico Fernando Diniz, no entanto, tem três partidas a serem disputadas e pode, inclusive, conquistar o Troféu Osmar Santos - prêmio oferecido pelo LANCE! ao campeão da primeira metade do Brasileirão.
O desafio deste sábado é contra o Goiás, equipe de pior campanha do campeonato. O esmeraldino, inclusive, é um dos três times que o São Paulo ainda não enfrentou no Brasileirão. Entretanto, embora ainda não tenha medido forças contra o Goiás, o Tricolor entra como franco favorito na partida deste fim de semana, no Morumbi.Na rodada passada, o São Paulo simplesmente não tomou conhecimento do badalado Flamengo e aplicou uma goleada, por 4 a 1, em pleno Maracanã. De quebra, o goleiro Tiago Volpi defendeu uma cobrança de pênalti de Bruno Henrique e outra de Pedro, e coroou a atuação com uma assistência para Luciano no fim do confronto.
Depois, mesmo sendo eliminado da Copa Sul-Americana graças ao gol qualificado fora de casa, o Tricolor teve um desempenho elogiável contra o Lanús no meio da semana - sobretudo no segundo tempo quando anotou três gols. A vitória, por 4 a 3, não foi suficiente, mas manteve a convicção de Diniz de que sua equipe pode brigar por grandes coisas.
- O time produziu muito no segundo tempo, fizemos um grande jogo contra o Flamengo, temos uma potência muito grande e se a gente conseguir manter o nível de intensidade seremos um time muito forte para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Precisa ser consistente - afirmou o comandante após a eliminação na Sula.

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