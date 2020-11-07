Em casa, São Paulo tem chance de se consolidar como força no Brasileiro

Crédito: Depois de bater o Flamengo no Rio, São Paulo vai motivado para encarar o Goiás (Maga Jr/Ofotografico/Lancepress!

Dono do melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro (62.5% dos pontos disputados), o São Paulo busca se consolidar como um dos candidatos ao título nacional nesta temporada. Neste sábado, às 19h, o Tricolor recebe o lanterna Goiás, no Morumbi, para disparar na tabela de classificação e encostar nos líderes Internacional, Flamengo e Atlético-MG.

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Ao fim do primeiro turno, o São Paulo aparece na quinta colocação, com 30 pontos ganhos - cinco a menos do que o Inter, o primeiro na tabela. A equipe do técnico Fernando Diniz, no entanto, tem três partidas a serem disputadas e pode, inclusive, conquistar o Troféu Osmar Santos - prêmio oferecido pelo LANCE! ao campeão da primeira metade do Brasileirão.

O desafio deste sábado é contra o Goiás, equipe de pior campanha do campeonato. O esmeraldino, inclusive, é um dos três times que o São Paulo ainda não enfrentou no Brasileirão. Entretanto, embora ainda não tenha medido forças contra o Goiás, o Tricolor entra como franco favorito na partida deste fim de semana, no Morumbi.Na rodada passada, o São Paulo simplesmente não tomou conhecimento do badalado Flamengo e aplicou uma goleada, por 4 a 1, em pleno Maracanã. De quebra, o goleiro Tiago Volpi defendeu uma cobrança de pênalti de Bruno Henrique e outra de Pedro, e coroou a atuação com uma assistência para Luciano no fim do confronto.

Depois, mesmo sendo eliminado da Copa Sul-Americana graças ao gol qualificado fora de casa, o Tricolor teve um desempenho elogiável contra o Lanús no meio da semana - sobretudo no segundo tempo quando anotou três gols. A vitória, por 4 a 3, não foi suficiente, mas manteve a convicção de Diniz de que sua equipe pode brigar por grandes coisas.