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futebol

Em casa! São Paulo será mandante em cinco dos próximos seis jogos

Após sequência de viagens, Tricolor atuará nos próximos seis jogos na Grande São Paulo...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 07:00
Após duas longas viagens, para o Chile e Fortaleza, o São Paulo, enfim, terá um pouco mais de tranquilidade para trabalhar e atuar, já que fará os próximos três jogos como mandante.O primeiro desafio está marcado para esta quinta-feira (12), quando o time de Rogério Ceni recebe o Juventude, na Arena Barueri, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro confronto terminou empatado por 2 a 2.
GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empate
TABELA> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do São PauloAlém do mata-mata da Copa do Brasil, o Tricolor ainda tem jogos pelo Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana neste período. Contra o Cuiabá, no domingo (15), o duelo será válido pela sexta rodada do Nacional e, na sequência, no dia 19, as atenções se voltam para o torneio continental, quando o time recebe Jorge Wilstermann, ambos no Estádio do Morumbi.
A sequência em casa será quebrada no quarto jogo, mas o São Paulo não precisará se deslocar, já que o duelo será contra o Corinthians, no dia 22, na Neo Química Arena. Depois, as atenções se voltam novamente para a Copa Sul-Americana, quando o Tricolor recebe o Ayacucho, no dia 25. Por fim, o sexto jogo na Grande São Paulo será contra o Ceará, no dia 28.
- Meu objetivo é ganhar o próximo jogo, levar o São Paulo o mais longe possível. No Brasil, com exceção do Atlético-MG, eu não sei se tem um time que tem condição de ganhar os três campeonatos. Não vejo - disse Rogério Ceni em entrevista coletiva.
- Talvez o Atlético-MG, Flamengo talvez, se recuperar todos os jogadores, mas a gente tem que ser realista. É duro. A gente quer o São Paulo com título, sempre grande, mas a realidade não é como a gente imagina, como o passado - completou o treinador.
Próximos seis jogos do São Paulo:
Juventude - Copa do Brasil - 12/5Cuiabá - Campeonato Brasileiro - 15/5Jorge Wilstermann - Copa Sul-Americana - 19/5Corinthians - Campeonato Brasileiro - 22/5Ayacucho - Copa Sul-Americana - 25/5Ceará - Campeonato Brasileiro - 28/5
Crédito: PróximosseisdesafiosdoTricolorserãonaGrandeSãoPaulo(Foto:AlexSilva/Lancepress!

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