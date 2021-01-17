Em casa, Napoli goleia a Fiorentina e assume a terceira colocação do Campeonato Italiano

Crédito: Divulgação/Napoli

Jogando no Estádio Diego Armando Maradona, o Napoli aplicou uma goleada histórica e venceu a Fiorentina por 6 a 0. Os gols foram marcados por Insigne, duas vezes, Demme, Lozano, Zielinski e Politano.

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Grande nome da partida, Insigne mostrou que estava inspirado logo aos cinco minutos de partida. O italiano recebeu de Petagna na área e chutou no canto para abrir o placar.Aos 36, mais uma assistência de Petagna. O atacante cruzou rasteiro para Demme, de carrinho, aumentar a vantagem no marcador.

Logo dois minutos depois, Insigne deu uma assistência digna de Maradona. O italiano puxou contra-ataque do meio do campo, driblou três marcadores e deixou Lozano sozinho para empurrar para o fundo das redes.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, Zielinski recebeu de Mário Rui, driblou o marcador e chutou rasteiro no canto. Era o quarto gol do Napoli e a vitória estava sacramentada.

No segundo tempo, Insigne marcou seu segundo gol na partida, de pênalti. Aos 44, Politano fez uma bela jogada na esquerda, trouxe para dentro e fechou a goleada.