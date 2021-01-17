Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em casa, Napoli goleia a Fiorentina e assume a terceira colocação do Campeonato Italiano
futebol

Em casa, Napoli goleia a Fiorentina e assume a terceira colocação do Campeonato Italiano

Equipe treinada por Inzaghi venceu por 5 a 0 e não teve qualquer dificuldade na partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2021 às 10:32

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 10:32

Crédito: Divulgação/Napoli
Jogando no Estádio Diego Armando Maradona, o Napoli aplicou uma goleada histórica e venceu a Fiorentina por 6 a 0. Os gols foram marcados por Insigne, duas vezes, Demme, Lozano, Zielinski e Politano.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Grande nome da partida, Insigne mostrou que estava inspirado logo aos cinco minutos de partida. O italiano recebeu de Petagna na área e chutou no canto para abrir o placar.Aos 36, mais uma assistência de Petagna. O atacante cruzou rasteiro para Demme, de carrinho, aumentar a vantagem no marcador.
Logo dois minutos depois, Insigne deu uma assistência digna de Maradona. O italiano puxou contra-ataque do meio do campo, driblou três marcadores e deixou Lozano sozinho para empurrar para o fundo das redes.
Aos 45 minutos do primeiro tempo, Zielinski recebeu de Mário Rui, driblou o marcador e chutou rasteiro no canto. Era o quarto gol do Napoli e a vitória estava sacramentada.
No segundo tempo, Insigne marcou seu segundo gol na partida, de pênalti. Aos 44, Politano fez uma bela jogada na esquerda, trouxe para dentro e fechou a goleada.
Com o resultado, o Napoli assume a terceira colocação do Campeonato Italiano e fica apenas a seis pontos de diferença do líder Milan. A Fiorentina permanece em 14º, com 18 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados