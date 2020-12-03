Em casa, Milan vira diante do Celtic e vai às eliminatórias da Liga Europa

Crédito: Vincenzo PINTO / AFP

Após uma virada incrível contra o Celtic, o Milan está classificado para o mata-mata da Liga Europa. Jogando em casa, os italianos saíram atrás com gols de Rogic e Edouard. Çalhanoglu, Castillejo, Hauge e Brahim Díaz garantiram os três pontos para os mandantes.

VEJA A TABELA DA LIGA EUROPALogo aos sete minutos de partida, Rogic aproveitou falha absurda da defesa italiana para abrir o placar. Aos 14, Edouard ampliou. Parecia que a situação ficaria complicada para os donos da casa, mas não foi bem assim.

Aos 24, Çalhanoglu bateu uma falta indefensável e diminuiu a vantagem dos visitantes. Aos 26, Castillejo aproveitou a bola sobrada na área e deixou tudo igual.

Com cinco minutos da segunda etapa, Hauge fez uma linda jogada, driblou três marcadores e colocou o Milan na frente do placar. Aos 82, após belo passe do norueguês, Brahim Díaz garantiu a vitória milanesa.