Em casa, Milan vira diante do Celtic e vai às eliminatórias da Liga Europa

Após uma virada incrível contra o Celtic, o Milan está classificado para o mata-mata da Liga Europa. Jogando em casa, os italianos saíram atrás com gols de Rogic e Edouard. Çalhanoglu, Castillejo, Hauge e Brahim Díaz garantiram os três pontos para os mandantes.
VEJA A TABELA DA LIGA EUROPALogo aos sete minutos de partida, Rogic aproveitou falha absurda da defesa italiana para abrir o placar. Aos 14, Edouard ampliou. Parecia que a situação ficaria complicada para os donos da casa, mas não foi bem assim.
Aos 24, Çalhanoglu bateu uma falta indefensável e diminuiu a vantagem dos visitantes. Aos 26, Castillejo aproveitou a bola sobrada na área e deixou tudo igual.
Com cinco minutos da segunda etapa, Hauge fez uma linda jogada, driblou três marcadores e colocou o Milan na frente do placar. Aos 82, após belo passe do norueguês, Brahim Díaz garantiu a vitória milanesa.
Com os três pontos, o Milan se garantiu na próxima fase da Liga Europa e disputa o primeiro lugar com o Lille. Esse será o primeiro mata-mata continental desde 2017/18, quando foi eliminado para o Arsenal.