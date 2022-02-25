Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em casa, Milan empata com a Udinese na abertura da rodada do Campeonato Italiano

Equipe rubro-negra sai na frente no primeiro tempo, mas não consegue segurar a vantagem e leva o empate na etapa final. Clube de Stefano Pioli pode perder a liderança...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 16:45
Tudo igual no San Siro. Nesta sexta-feira, na abertura da 27ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebeu a Udinese e as equipes empataram em 1 a 1. Rafael Leão abriu o marcador para o time da casa, mas Iyenoma Udogie deixou tudo igual para a equipe alvinegra.GRANDE FASEEm um primeiro tempo bem equilibrado, o Milan foi quem abriu o marcador com o atacante Rafael Leão, que vive grande momento na temporada. Aos 28 minutos, Tonali recebeu na direita e levantou na segunda trave. O português ganhou da marcação dentro da área e bateu na saída do goleiro para marcar.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
TUDO IGUALNo segundo tempo, a Udinese conseguiu deixar tudo igual aos 20 minutos. Depois de cobrança de lateral dentro da área, e de um bate e rebate, a bola sobrou para Pereyra, que tentou uma puxeta para o meio. Ela sobrou para Udogie, que havia entrado há pouco, para desviar para o fundo das redes.
SITUAÇÃOCom o empate, o Milan chegou aos 57 pontos na competição nacional, mas pode perder a liderança do torneio até o final da rodada. A Udinese, por sua vez, que está brigando na parte de baixo da tabela, tem agora 26 pontos na Lega Serie A.
+ Atletas pedem socorro para deixar a Ucrânia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos
SEQUÊNCIAO Milan volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta a rival Inter de Milão pelo jogo de ida das semifinais da Copa da Itália. A partida acontece no San Siro. A Udinese, por sua vez, tem compromisso somente no dia 5 de março, contra a Sampdoria, pelo Campeonato Italiano.
Crédito: Milantentaconquistaroscudettodepoisde11anossemsercampeãonacional(Foto:MIGUELMEDINA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados