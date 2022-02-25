Em casa, Milan empata com a Udinese na abertura da rodada do Campeonato Italiano

Tudo igual no San Siro. Nesta sexta-feira, na abertura da 27ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebeu a Udinese e as equipes empataram em 1 a 1. Rafael Leão abriu o marcador para o time da casa, mas Iyenoma Udogie deixou tudo igual para a equipe alvinegra.GRANDE FASEEm um primeiro tempo bem equilibrado, o Milan foi quem abriu o marcador com o atacante Rafael Leão, que vive grande momento na temporada. Aos 28 minutos, Tonali recebeu na direita e levantou na segunda trave. O português ganhou da marcação dentro da área e bateu na saída do goleiro para marcar.

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TUDO IGUALNo segundo tempo, a Udinese conseguiu deixar tudo igual aos 20 minutos. Depois de cobrança de lateral dentro da área, e de um bate e rebate, a bola sobrou para Pereyra, que tentou uma puxeta para o meio. Ela sobrou para Udogie, que havia entrado há pouco, para desviar para o fundo das redes.

SITUAÇÃOCom o empate, o Milan chegou aos 57 pontos na competição nacional, mas pode perder a liderança do torneio até o final da rodada. A Udinese, por sua vez, que está brigando na parte de baixo da tabela, tem agora 26 pontos na Lega Serie A.

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SEQUÊNCIAO Milan volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta a rival Inter de Milão pelo jogo de ida das semifinais da Copa da Itália. A partida acontece no San Siro. A Udinese, por sua vez, tem compromisso somente no dia 5 de março, contra a Sampdoria, pelo Campeonato Italiano.