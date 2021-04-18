Em casa, Milan conta com gol contra para vencer o Genoa

O Milan voltou a vencer pelo Campeonato Italiano. Em casa, os rossoneros conquistaram os três pontos contra o Genoa. Rebic e Scamacca, contra, marcaram para os mandantes. Destro descontou.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Logo aos 13 minutos de jogo, Kalulu ganhou a bola e Rebic acertou um lindo chute para abrir o placar.Aos 36, Zajc cobrou escanteio e Destro apareceu livre, na área, para deixar tudo igual.
No segundo tempo, aos 21, Scamacca desviou contra o próprio gol e garantiu a vitória do Milan, que assegurou a segunda colocação na tabela.