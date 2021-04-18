Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em casa, Milan conta com gol contra para vencer o Genoa

Pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, rossoneros venceram e se garantiram na vice-liderança até a próxima rodada...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 09:22

LanceNet

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
O Milan voltou a vencer pelo Campeonato Italiano. Em casa, os rossoneros conquistaram os três pontos contra o Genoa. Rebic e Scamacca, contra, marcaram para os mandantes. Destro descontou.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Logo aos 13 minutos de jogo, Kalulu ganhou a bola e Rebic acertou um lindo chute para abrir o placar.Aos 36, Zajc cobrou escanteio e Destro apareceu livre, na área, para deixar tudo igual.
No segundo tempo, aos 21, Scamacca desviou contra o próprio gol e garantiu a vitória do Milan, que assegurou a segunda colocação na tabela.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados