futebol

Em casa, Manchester City bate o Burnley em jogo tranquilo pela Premier League

Time de Pep Guardiola domina desde o início, marca uma vez em cada tempo e conquista mais três pontos na briga por mais um bicampeonato nacional...
LanceNet

16 out 2021 às 13:03

Crédito: OLI SCARFF / AFP
Mais um triunfo do time de Guardiola. Neste sábado, pela oitava rodada da Premier League, o Manchester City recebeu o Burnley e os atuais campeões nacionais venceram por 2 a 0 no Eithad Stadium. Os gols foram marcados por Bernardo Silva e Kevin De Bruyne.OPORTUNISMOComo era de se esperar, o Manchester City mandou na partida desde o início e abriu o placar aos 12 minutos de jogo, com Bernardo Silva. O português achou passe para Phil Foden na entrada da área, que bateu para o gol e viu o goleiro Nick Pope fazer a defesa. No rebote, o camisa 20 só mandou para as redes.
DE CANHOTANo segundo tempo, o time de Pep Guardiola seguiu pressionando e quase ampliou com Mahrez, que acertou a trave. A pressão se converteu em gol aos 25 minutos, com Kevin De Bruyne. O belga tentou cruzamento para a área, mas a defesa afastou. No rebote, o camisa 17 chutou forte de canhota e ampliou.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada da Premier League, o Manchester United vai ao sul da Inglaterra para encarar o Brighton, enquanto o Burnley enfrenta o Southampton. Antes, porém, o time de Guardiola tem compromisso com o Club Brugge, pela Champions League, na terça-feira.

