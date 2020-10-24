Em casa, Liverpool sai atrás, vira a partida e vence o Sheffield United

O Liverpool vai recuperando a boa forma. Em casa, neste sábado, os Reds venceram o Sheffield United por 2 a 1. Firmino e Diogo Jota balançaram a rede para os mandantes, enquanto Berge foi o autor do gol do penúltimo colocado da tabela.VIROUO Liverpool saiu atrás com apenas 13 minutos de jogo. Fabinho cometeu pênalti e, na cobrança, Berge marcou. Aos 41 do primeiro tempo, Firmino empatou. Aos 19 do segundo, Diogo Jota virou.
NÃO CONVENCEU TANTOApesar da vitória, assim como na partida contra o Ajax, o Liverpool não foi tão superior assim. O Sheffield teve chances de marcar, mas desperdiçou ou parou em Alisson.
ALERTA VERMELHONa penúltima colocação da Premier League, o Sheffield United começa a ligar o alerta vermelho. Com apenas um ponto em seis jogos, os visitantes perderam a sua quinta partida. O Liverpool, por outro lado, é o vice líder, com 13.