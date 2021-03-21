Em casa, Juventus é derrotada para o 16º colocado do Campeonato Italiano

Em casa, a Juventus foi derrotada de forma surpreendente. O Benevento, 16º colocado do Campeonato Italiano, venceu a Velha Senhora por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Gaich.

Aos 24 minutos do segundo tempo, Arthur saiu jogando errado, Gaich recuperou a bola na área e chutou para marcar o único gol da partida. A Juventus tentou, mas não conseguiu guardar.O resultado foi péssimo para a Juventus, que perdeu a chance de passar o Milan e assumir a vice-liderança da competição. Sem somar pontos, a Velha Senhora viu a Inter de Milão abrir 10 pontos de vantagem na primeira colocação.