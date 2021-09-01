Em casa, França empata com a Bósnia e Herzegovina pelas Eliminatórias Europeia

Tudo igual no nordeste francês. Nesta quarta-feira, a França recebeu a Bósnia e Herzegovina pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, e as equipes empataram em 1 a 1. Dzeko abriu o placar para os visitantes, mas Griezmann evitou a derrota.
ELE NÃO PERDOAEm jogo truncado no primeiro, a Bósnia foi quem abriu o placar. Aos 35 minutos, Lemar errou passe no meio-campo e Demirovic entregou para Dzeko. O camisa 11 avançou sozinho, bateu da entrada da área e não deu chances para o goleiro Lloris chegar na bola.
FOI POR POUCOQuatro minutos depois, Griezmann deixou tudo igual. Depois de cobrança de escanteio pela esquerda, o camisa 7 desviou de cabeça, a bola bateu em Dzeko, voltou no novo atacante do Atlético de Madrid e ultrapassou a linha. O goleiro Sehic até tentou evitar, mas o VAR confirmou que a bola entrou totalmente.
SEGUNDO TEMPO MORNONa etapa final, as duas equipes fizeram um jogo fraco e pouco criaram no Stade de la Meinau. O lance que mais chamou a atenção foi logo no início, quando Koundé, em um carrinho muito duro, recebeu o cartão vermelho depois de checagem do árbitro ao VAR.
SEQUÊNCIANo próximo fim de semana, a França encara a Ucrânia pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias, enquanto a Bósnia e Herzegovina folga. Os bósnios só voltam a campo na terça-feira (7), quando enfrentam o Cazaquistão.