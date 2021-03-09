Em casa, Ferroviária goleia Botafogo SA; clássico entre Santo André e São Caetano termina sem gols no Paulista

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

No andamento da 3ª rodada do Campeonato Paulista, a Ferroviária não tomou conhecimento do Botafogo SA e aplicou um sonoro 5 a 0 em Araraquara, enquanto no tradicional clássico do ABC Paulista, Santo André e São Caetano não saíram do 0 a 0.

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O destaque da noite no Paulistão foi o atacante Bruno Mezenga, autor de um hat-trick (três gols) na Arena Fonte Luminosa. No clássico, ambas equipes acertaram a trave, mas nenhuma delas conseguiu sair com os três pontos.