Em casa, Ferroviária goleia Botafogo SA; clássico entre Santo André e São Caetano termina sem gols no Paulista

No andamento da 3ª rodada do Campeonato Paulista, a Ferroviária não tomou conhecimento do Botafogo SA e aplicou um sonoro 5 a 0 em Araraquara, enquanto no tradicional clássico do ABC Paulista, Santo André e São Caetano não saíram do 0 a 0.
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O destaque da noite no Paulistão foi o atacante Bruno Mezenga, autor de um hat-trick (três gols) na Arena Fonte Luminosa. No clássico, ambas equipes acertaram a trave, mas nenhuma delas conseguiu sair com os três pontos.
VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021Com o empate, o Ramalhão segue na vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos. Já o Fogão amarga a última colocação do mesmo grupo, com apenas um ponto conquistado.O Azulão leva seu primeiro ponto no estadual e continua atrás de Santos, Guarani e Mirassol no Grupo D. A Ferrinha, por outro lado, cola no São Paulo, com sete pontos no Grupo B.