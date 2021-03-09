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Em casa, Ferroviária goleia Botafogo SA; clássico entre Santo André e São Caetano termina sem gols no Paulista

A Ferroviária dominou o Fogão do começo ao fim e venceu por 5 a 0, enquanto no Canindé, a partida terminou sem gols e ambas equipes ainda não venceram no Paulistão...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 21:13

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 21:13
Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão
No andamento da 3ª rodada do Campeonato Paulista, a Ferroviária não tomou conhecimento do Botafogo SA e aplicou um sonoro 5 a 0 em Araraquara, enquanto no tradicional clássico do ABC Paulista, Santo André e São Caetano não saíram do 0 a 0.
20 motivos para acreditar que o Palmeiras vai seguir forte nos próximos anos
O destaque da noite no Paulistão foi o atacante Bruno Mezenga, autor de um hat-trick (três gols) na Arena Fonte Luminosa. No clássico, ambas equipes acertaram a trave, mas nenhuma delas conseguiu sair com os três pontos.
VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021Com o empate, o Ramalhão segue na vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos. Já o Fogão amarga a última colocação do mesmo grupo, com apenas um ponto conquistado.​O Azulão leva seu primeiro ponto no estadual e continua atrás de Santos, Guarani e Mirassol no Grupo D. A Ferrinha, por outro lado, cola no São Paulo, com sete pontos no Grupo B.

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