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futebol

Em casa, Dinamarca vence Suécia em amistoso internacional

Wind e Bah, que entraram no intervalo, foram os autores dos gols da equipe mandante...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 17:25

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 17:25

Crédito: LISELOTTE SABROE / RITZAU SCANPIX / AFP
Jogando em casa, a Dinamarca venceu a Suécia, em amistoso internacional, por 2 a 0. Bah e Wind, que entraram no intervalo da partida, foram os autores dos gols da equipe mandante.
Aos 16 minutos do segundo tempo, Wind aproveitou um desvio de Jorgensen no escanteio e apenas empurrou para dentro das redes. Aos 29, Damsgaard achou Bah, que sozinho, chutou e guardou.As duas equipes acabaram poupando alguns jogadores. Como a partida é amistosa, Eriksen deixou o campo no intervalo. Larsson começou no banco e Forsberg sequer entrou.
Agora, as duas seleções se preparam para as duas últimas rodadas da Liga das Nações, que acontecem durante a semana. No sábado (14), a Suécia enfrenta a Croácia, às 16h45 (horário de Brasília). No mesmo horário, porém no domingo (15), a Dinamarca recebe a Islândia.

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