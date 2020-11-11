Em casa, Dinamarca vence Suécia em amistoso internacional

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Jogando em casa, a Dinamarca venceu a Suécia, em amistoso internacional, por 2 a 0. Bah e Wind, que entraram no intervalo da partida, foram os autores dos gols da equipe mandante.

Aos 16 minutos do segundo tempo, Wind aproveitou um desvio de Jorgensen no escanteio e apenas empurrou para dentro das redes. Aos 29, Damsgaard achou Bah, que sozinho, chutou e guardou.As duas equipes acabaram poupando alguns jogadores. Como a partida é amistosa, Eriksen deixou o campo no intervalo. Larsson começou no banco e Forsberg sequer entrou.