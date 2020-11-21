Em casa, Bayern de Munique sai atrás, se recupera, mas fica apenas no empate com o Werder Bremen

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Pela oitava rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique ficou no empate com o Werder Bremen por 1 a 1. Jogando em casa, a equipe bávara saiu atrás no placar e viu Eggenstein marcar o primeiro gol da partida. Aos 17 do segundo tempo, Coman, de cabeça, deixou tudo igual.

CONFIRA A TABELA DA BUNDESLIGACom 70% da posse de bola e mais que o dobro de finalizações, o Bayern de Munique criou muitas oportunidades, mas perdeu muitas chances. A equipe bávara também contou com Manuel Neuer, que salvou a equipe em algumas oportunidades.

Com 19 pontos em oito partidas, o Bayern de Munique perdeu a chance de se manter isolado na liderança. O RB Leipzig ainda joga na rodada e, em caso de vitória, empatará em número de pontos.

Esse foi o primeiro empate dos bávaros na competição. Até o momento, eram seis vitórias e uma derrota. Se não fossem as oportunidades desperdiçadas e a grande qualidade de Manuel Neuer, o resultado poderia ter sido diferente.