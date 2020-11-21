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Em casa, Bayern de Munique sai atrás, se recupera, mas fica apenas no empate com o Werder Bremen

Com chances desperdiçadas para os dois lados, equipe bávara desperdiçou a
oportunidade de se manter mais isolado na liderança da Bundesliga...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 13:32

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 13:32

Crédito: LUKAS BARTH / POOL / AFP
Pela oitava rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique ficou no empate com o Werder Bremen por 1 a 1. Jogando em casa, a equipe bávara saiu atrás no placar e viu Eggenstein marcar o primeiro gol da partida. Aos 17 do segundo tempo, Coman, de cabeça, deixou tudo igual.
CONFIRA A TABELA DA BUNDESLIGACom 70% da posse de bola e mais que o dobro de finalizações, o Bayern de Munique criou muitas oportunidades, mas perdeu muitas chances. A equipe bávara também contou com Manuel Neuer, que salvou a equipe em algumas oportunidades.
Com 19 pontos em oito partidas, o Bayern de Munique perdeu a chance de se manter isolado na liderança. O RB Leipzig ainda joga na rodada e, em caso de vitória, empatará em número de pontos.
Esse foi o primeiro empate dos bávaros na competição. Até o momento, eram seis vitórias e uma derrota. Se não fossem as oportunidades desperdiçadas e a grande qualidade de Manuel Neuer, o resultado poderia ter sido diferente.
No mesmo horário, o Bayer Leverkusen venceu o Arminia por 2 a 1. Bailey e Dragovic marcaram para os visitantes, enquanto Hradecky, contra, foi quem fez o gol dos donos da casa.

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