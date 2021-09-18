Em casa, Bayern de Munique goleia o Bochum por 7 a 0 e assume liderança provisória da Bundesliga

Baile na Baviera. Em casa, o Bayern de Munique recebeu o Bochum neste sábado pelo Campeonato Alemão e não tomou conhecimento do adversário. Com um uniforme verde em homenagem à Oktoberfest, o campeão mundial venceu por 7 a 0 na Allianz Arena. Os gols foram de Sané, Kimmich (duas vezes), Gnabry, Lampropoulos (contra), Lewandowski e Choupo-Moting.MASSACRE NO PRIMEIRO TEMPOO Bayern, como era de se esperar, dominou o Bochum. O time de Julian Nagelsmann não teve dificuldades e foi para o intervalo vencendo por 4 a 0. De falta, Sané abriu o placar. Na sequência, Kimmich ampliou após passe de Sané. Gnabry, em contra-ataque, marcou o terceiro. Por último, Lampropoulos fez um gol contra bizarro ao tentar recuar a bola.
SEM TIRAR O PÉNo segundo tempo, o Bayern não teve piedade do Bochum e seguiu pressionando. Lewandowski marcou o quinto após sobra de chute de Gnabry; Kimmich, com categoria, ampliou em gol de cobertura; e Choupo-Moting, que entrou na etapa final, fez o sétimo para fechar a conta.
LIDERANÇA PROVISÓRIACom a vitória, o Bayern de Munique chega aos 13 pontos e segue invicto depois de cinco jogos. Agora, o time de Julian Nagelsmann é o líder da Bundesliga, mas de forma provisória. Neste domingo, o Wolfsburg enfrenta o Eintracht Frankfurt, em casa, e pode retomar a ponta da tabela.
SEQUÊNCIAO Bayern de Munique volta a campo na próxima sexta-feira (24) quando visita o Greuther Fürth pela sexta rodada do Campeonato Alemão. O Bochum, por sua vez, só terá compromisso no domingo da outra semana (26). O adversário será o Stuttgart, em casa.