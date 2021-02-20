Em casa, Atlético de Madrid domina a partida, mas ineficiência ofensiva custa a segunda derrota em La Liga

O Atlético de Madrid conheceu sua segunda derrota em La Liga. Jogando em casa, a equipe comandada por Simeone perdeu para o Levante por 2 a 0. José Luis Morales abriu o placar e, nos acréscimos, De Frutos ampliou.
Aos 30 minutos do primeiro tempo, Morales aproveitou bola sobrada na área para finalizar. Ele ainda contou com um desvio da zaga e a bola foi parar no fundo das redes. O Atlético de Madrid foi melhor na partida, mas não conseguiu marcar. Os colchoneros chutaram 22 vezes ao gol, acertaram a baliza em 11 oportunidades e tiveram 55% da posse de bola. Nada disso foi suficiente para furar o bloqueio do Levante.
Já nos acréscimos da partida, quando ainda estava 1 a 0, Oblak foi para a área tentar o tudo ou nada. Mais uma vez o ataque não foi eficiente e a bola sobrou para De Frutos correr e, sem goleiro, chutar praticamente do meio de campo para fechar o placar.
Essa foi a segunda derrota do Atlético de Madrid na competição. Dos últimos 12 pontos, os colchoneros conquistaram apenas cinco. Real Madrid, que tem um jogo a mais, pode diminuir a diferença de pontos para três.