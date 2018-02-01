Em casa, Atlético bate o Brasiliense e sai em vantagem na Copa Verde

Estreante em torneios nacionais, o Atlético Itapemirim fez bonito e conquistou um bom resultado logo de cara. Em jogo que inaugurou a primeira fase da Copa Verde, o time capixaba derrotou o Brasiliense por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira, no estádio José Olívio Soares, em Itapemirim.
O jogo de volta ainda não tem data confirmada. O Galo pode até empatar que vai para as quartas de final, enquanto o rival precisa vencer com pelo menos um gol de diferença. Um novo 2 a 1 para o Brasiliense leva a disputa para os pênaltis. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Operário-MS e Cuiabá.
O Galo aproveitou o fator casa e abriu o placar nos minutos finais do primeiro tempo. Em contra-ataque, o meia Zizu recebeu na entrada da área e chutou na gaveta.
O time foi para o vestiário com a vantagem no placar e, assim que voltou a campo, ampliou. Logo aos 4, após Zizu sofrer pênalti, o atacante Eraldo cobrou e fez o segundo do Galo da Vila.
No entanto, aos 39 minutos, o Brasiliense descontou com Patrick, após falha na zaga do Atlético.