futebol

Em casa, Athletic Bilbao vence o Atlético de Madrid pelo Espanhol

Time do País Basco é letal no ataque e conquista mais três pontos atuando diante do seu torcedor. Colchoneros podem se complicar na luta por uma vaga na Champions League...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 17:53

LanceNet

Derrota colchonera no Campeonato Espanhol. Neste sábado, o Atlético de Madrid visitou o Athletic Bilbao no Estádio San Mamés, mas quem levou a melhor foi o time da casa. No País Basco, Hermoso (contra) e Iñaki Williams marcaram os gols da vitória alvirrubra por 2 a 0.GOL CONTRAJogando em casa, o Athletic Bilbao não precisou de muito tempo para abrir o marcador. Aos oito minutos, Iñaki Williams recebeu lançamento em profundidade, ganhou no corpo de Jiménez e tentou o passe para o meio. O zagueiro Hermoso tentou cortar, mas acabou fazendo gol contra.
NA TRAVEPrecisando do resultado, os Colchoneros se lançaram ao ataque. E a melhor chance do Atlético de Madrid saiu no início da segunda etapa, aos cinco minutos. Griezmann cobrou falta tentando surpreender o goleiro Unai Simón, mas viu a bola explodir no travessão do time do País Basco.
CAVADINHAAos 11 minutos do segundo tempo, os donos da casa ampliaram. Muniain foi derrubado por Herrera dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Iñaki Williams bateu de cavadinha e não deixou o goleiro Jan Oblak sequer aparecer na foto.
SEQUÊNCIA​Athletic Bilbao e Atlético de Madrid voltam a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo fim de semana. No sábado, os bascos encaram o Valencia, mais uma vez dentro de casa. No dia seguinte, o time colchonero fará clássico com o Real Madrid, que já assegurou o título do torneio.
Athletic Bilbao chegou aos 51 pontos com a vitória sobre o Atlético de Madrid

