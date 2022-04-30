Em casa, Athletic Bilbao vence o Atlético de Madrid pelo Espanhol

Derrota colchonera no Campeonato Espanhol. Neste sábado, o Atlético de Madrid visitou o Athletic Bilbao no Estádio San Mamés, mas quem levou a melhor foi o time da casa. No País Basco, Hermoso (contra) e Iñaki Williams marcaram os gols da vitória alvirrubra por 2 a 0.GOL CONTRAJogando em casa, o Athletic Bilbao não precisou de muito tempo para abrir o marcador. Aos oito minutos, Iñaki Williams recebeu lançamento em profundidade, ganhou no corpo de Jiménez e tentou o passe para o meio. O zagueiro Hermoso tentou cortar, mas acabou fazendo gol contra.
NA TRAVEPrecisando do resultado, os Colchoneros se lançaram ao ataque. E a melhor chance do Atlético de Madrid saiu no início da segunda etapa, aos cinco minutos. Griezmann cobrou falta tentando surpreender o goleiro Unai Simón, mas viu a bola explodir no travessão do time do País Basco.
CAVADINHAAos 11 minutos do segundo tempo, os donos da casa ampliaram. Muniain foi derrubado por Herrera dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Iñaki Williams bateu de cavadinha e não deixou o goleiro Jan Oblak sequer aparecer na foto.
SEQUÊNCIAAthletic Bilbao e Atlético de Madrid voltam a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo fim de semana. No sábado, os bascos encaram o Valencia, mais uma vez dentro de casa. No dia seguinte, o time colchonero fará clássico com o Real Madrid, que já assegurou o título do torneio.