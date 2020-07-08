Em casa, Arsenal empata com o Leicester pelo Campeonato Inglês

Crédito: Em um belo jogo de futebol, Arsenal e Leicester empatam por 1 a 1 em Londres (AFP

Nesta terça, o Arsenal empatou com o Leicester por 1 a 1 em partida válida pela 34ª rodada da Premier League. Os gol da partida foram marcados por Aubameyang e Vardy. Com o resultado, os Gunners seguem na sétima posição da competição, com 50 pontos. Já os visitantes, foram ultrapassados pelo Chelsea e caíram para a quarta colocação, com 59.

Na próxima rodada, ambas as equipes voltam a campo no domingo. O Arsenal visita o Tottenham, às 12h30 (horário de Brasília). O Leicester, por sua vez, também joga fora de casa, contra Bournemouth, no Vitally Stadium, às 15h (horário de Brasília).

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Leicester começa bemO começo da partida já mostrava que o duelo seria marcado por muitas oportunidades. Com duas equipes bem abertas, o jogo foi bem interessante. Logo aos 12, Iheanacho recebeu na entrada da área e obrigou o goleiro Martinez a fazer grande defesa. Minutos depois, Vardy ganhou a dividida com David Luiz e acertou um forte chute, mas o arqueiro do Arsenal apareceu novamente e salvou de perna direita.

Arsenal comanda o primeiro tempoA partir dos 20 minutos, o Arsenal passou a dominar o jogo e entrar com facilidade na defesa do Leicester. Aos 21, Saka recebeu na direita, fez uma linda finta, deixando Evans no chão e cruzou para Aubameyang estufar as redes. Já aos 30, foi a vez de Saka aparecer bem e chutar no canto para boa defesa de Schmeichel. A partir desse lance, o goleiro dinamarquês defendeu pelo menos cinco bolas muito perigosas e salvou sua equipe de não ir para o intervalo tomando uma goleada.

Que goleiro!Aos 32, Lacazette aproveitou o cruzamento na área, girou e bateu forte, para outra grande defesa de Schmeichel. Em seguida, Bellerín recebeu na direita e mandou um balaço para nova defesa espetacular do arqueiro dinamarquês, que estava inspirado. Já aos 36, Vardy cruzou e Iheanacho empurrou para o fundo das redes, mas o árbitro Chris Kavanagh assinalou falta do atacante. Por fim, Lacazette subiu bem na área e o paredão do Leicester evitou mais um gol na primeira etapa.