Em casa, Arsenal é goleado para o Aston Villa e perde chance de encostar no G-4 da Premier League

Vexame em casa. No Emirates Stadium, o Arsenal perdeu a chance de encostar no G-4 da Premier League. Os Gunners foram derrotados para o Aston Villa por 3 a 0. Saka, contra, e Watkins, duas vezes, garantiram o triunfo dos Lions.APAGÃOCom menos de um minuto de partida, o Aston Villa quase abriu o placar com McGinn. O VAR, porém, anulou o gol. Os Lions não se abateram e continuaram melhor no jogo, mesmo jogando fora de casa.
ARTILHEIROAlém do gol contra de Saka, Watkins foi quem balançou as redes duas vezes. O atacante recebeu de Barkley e, aos 27 minutos do segundo tempo, completou de cabeça. Aos 30, foi lançado por Grealish e tocou na saída do goleiro Leno.
TEM QUE APROVEITARJogando em casa, o Arsenal tinha a obrigação de vencer para encostar no G-4. Os Gunners, que vinham fazendo uma boa temporada, acabaram sendo derrotados e viram o Aston Villa se aproximar do pelotão da frente. A equipe de Arteta permanece na 11ª colocação, enquanto os Lions foram a 15 pontos e ocupam o sexto lugar.