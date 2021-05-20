Em busca do Tri! Fortaleza massacra Atlético-CE e encara o Ceará na decisão

O Fortaleza está na final do Cearense. Diante do Atlético-CE, o Tricolor mostrou um bom futebol e massacrou o adversário por 6 a 0.
Agora, o Tricolor deve voltar a campo no fim de semana para encarar o Ceará, o seu grande rival na decisão.
Primeiro Tempo
O Atlético-CE até tentou aprontar, mas de maneira tranquila o Fortaleza mostrou a sua qualidade e abriu o placar com Lucas Crispim. Apesar da vantagem pequena, o Tricolor manteve a sua postura de dominador e administrou o placar sem sustos.
Segundo Tempo
Na etapa final, a goleada começou a ganhar forma através de Pikachu, que ampliou após cruzamento. Lucas Crispim voltou a balançar a rede em cobrança de falta e deu sequência ao triunfo. Sem tirar o pé, o Fortaleza completou o seu triunfo através de Luiz Henrique, Romarinho e Ronald.