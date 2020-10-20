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Em busca do título inédito, Manchester City estreia contra o Porto na Liga dos Campeões

Partida válida pela primeira rodada será nesta quarta-feira (20), às 16h (horário de Brasília)...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:20

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 17:20
Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Pela primeira rodada da Liga dos Campeões, o Manchester City recebe o Porto, nesta quarta-feira (20), às 16h (horário de Brasília). Será mais uma tentativa de Pep Guardiola conquistar o título inédito da competição para os Citizens.DE VOLTAFora de combate há algum tempo, Sergio Agüero está de volta ao Manchester City. Recuperado de lesão, o atacante argentino deve estar em campo contra o Porto.
ENFRAQUECIDOO Porto chega para o duelo com um elenco mais fraco do que na última temporada. Apesar de ter contratado Felipe Anderson e Evanílson, os portugueses perderam dois dos principais jogadores do time: Alex Telles, para o Manchester United, e Danilo Pereira, para o Paris Saint-Germain.
PERDAS IMPORTANTESPara o duelo, Pep Guardiola não poderá contar com Gabriel Jesus, Kevin de Bruyne e Laporte. Os três, que são jogadores importantes para o Manchester City, farão falta.

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