Em busca do título inédito, Manchester City estreia contra o Porto na Liga dos Campeões

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Pela primeira rodada da Liga dos Campeões, o Manchester City recebe o Porto, nesta quarta-feira (20), às 16h (horário de Brasília). Será mais uma tentativa de Pep Guardiola conquistar o título inédito da competição para os Citizens.DE VOLTAFora de combate há algum tempo, Sergio Agüero está de volta ao Manchester City. Recuperado de lesão, o atacante argentino deve estar em campo contra o Porto.

ENFRAQUECIDOO Porto chega para o duelo com um elenco mais fraco do que na última temporada. Apesar de ter contratado Felipe Anderson e Evanílson, os portugueses perderam dois dos principais jogadores do time: Alex Telles, para o Manchester United, e Danilo Pereira, para o Paris Saint-Germain.