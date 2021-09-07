Em busca do seu quarto acesso à Série A, Jonathan celebra volta aos jogos do Botafogo: 'No caminho certo'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Após se recuperar de uma lesão muscular na coxa (reto femoral), que o deixou meses afastado, Jonathan voltou a ser relacionado no Botafogo na vitória diante do Remo. O jogador não joga desde o dia nove de maio, quando o time derrotou o Nova Iguaçu por 1 a 0 no Carioca. Em busca de seu quarto acesso na carreira, o lateral-direito ressaltou que o Glorioso está no caminho certo para voltar à elite.No sábado, Jonathan ficou no banco de reservas no duelo em solo paraense e não chegou a entrar em campo no decorrer da partida. Mesmo assim, ele foi um dos que mais comemorou a vitória, pois além do resultado positivo pôde voltar a sentir o ambiente de uma partida oficial de futebol.

- Estou muito feliz de estar novamente sendo relacionado para os jogos e ainda mais ter comemorado uma grande vitória, fora de casa, neste retorno. Todo jogador gosta de estar dentro de campo e esse período em que fiquei afastado foi muito ruim. Você perde fisicamente e psicologicamente, mas procurei, após confirmada a lesão, entender que as contusões fazem parte da trajetória do atleta. Estou 100% recuperado e com a cabeça boa para ajudar o Botafogo - garantiu o lateral-direito.

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Antes da lesão muscular, Jonathan era o titular da lateral-direita do clube da estrela solitária. O jogador conta com três acessos à Série A em sua carreira (dois com Atlético Goianiense e um com a Ponte Preta) e fez questão de valorizar o grupo de jogadores botafoguenses.

- Vejo o Botafogo no caminho certo. Já subi três vezes à elite e sempre falo que o diferencial é você ter um elenco qualificado e unido. A cada dia vejo um grupo mais forte e focado no objetivo de recolocar o clube na Série A. Sabemos que tem muita coisa pela frente, mas com muito trabalho e humildade buscaremos nossa meta - declarou o camisa 13.

Em terceiro lugar da Série B, o Botafogo terá a semana cheia para o duelo diante do Londrina no próximo sábado, às 16h30 no Nilton Santos. Mesmo com o rival na zona de rebaixamento, Jonathan reforçou o discurso de respeito ao adversário.