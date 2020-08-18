Em busca do G-4, Cuiabá recebe o Confiança

Crédito: Divulgação/Flamengo

Um dos jogos que mais prometem na rodada de terça-feira da Série B acontece na Arena Pantanal. A partir das 21h30 (Horário de Brasília), Cuiabá e Confiança se enfrentam pela 4ª rodada do torneio nacional.Como chegam

Um dos times que mais prometem na competição é o Cuiabá. Diferente dos outros competidores, o planejamento é seguido a risca dentro do clube e os resultados aparecem.

Com três rodadas, o time de Marcelo Chamusca aparece na 6ª colocação, com quatro pontos. Um triunfo pode deixar o Dourado no G-4.

Do outro lado do confronto está o Confiança. O time de Sergipe mostrou a sua força nos primeiros meses do ano e chegou a ser semifinalista na Copa do Nordeste. Em paralelo a Série B, o Azulão pode garantir o título estadual na próxima semana.