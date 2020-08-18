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Em busca do G-4, Cuiabá recebe o Confiança

Dourado e Azulão se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Pantanal...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 21:48

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 21:48

Crédito: Divulgação/Flamengo
Um dos jogos que mais prometem na rodada de terça-feira da Série B acontece na Arena Pantanal. A partir das 21h30 (Horário de Brasília), Cuiabá e Confiança se enfrentam pela 4ª rodada do torneio nacional.Como chegam
Um dos times que mais prometem na competição é o Cuiabá. Diferente dos outros competidores, o planejamento é seguido a risca dentro do clube e os resultados aparecem.
Com três rodadas, o time de Marcelo Chamusca aparece na 6ª colocação, com quatro pontos. Um triunfo pode deixar o Dourado no G-4.
Do outro lado do confronto está o Confiança. O time de Sergipe mostrou a sua força nos primeiros meses do ano e chegou a ser semifinalista na Copa do Nordeste. Em paralelo a Série B, o Azulão pode garantir o título estadual na próxima semana.
Com apenas um ponto em dois jogos, o técnico Matheus Costa espera que a equipe capriche na pontaria e comece a galgar vôos mais altos na competição nacional.

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