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futebol

Em busca do 'deca', Celtic estreia no escocês 2020/21 com goleada

Francês Edouard marca três gols e se destaca no 5 a 1 do time sobre o Hamilton na primeira rodada da Liga. No sábado, o Rangers estreou vencendo clássico com Aberdeen...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 20:35

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 20:35

Crédito: Escocês: Edouard marcou três gols na goleada por 5 a 1 sobre o Hamilton (Divulgação
Enquanto algumas ligas europeias ainda estão na temporada 2019/20, como a da Itália (que teve a sua última rodada neste domingo), já tem campeonato relevante iniciando a sua temporada 2020/21. É o que acontece na Escócia, que neste fim de semana teve a sua rodada de abertura. No sábado, o Rangers fez um clássico com o Aberdeen e derrotou o rival, fora de casa, por 1 a 0, gol de Kent. Neste domingo, o Celtics, que tenta o seu décimo caneco seguido, goleou o Hamilton por 5 a 1.
O destaque foi Osdonne Edouard. O francês (nascido na Guiana Francesa e artilheiro da temporada passada na Escócia, com 22 gols) marcou três gols. Frimpong e Klimala completaram o placar, com Martin descontando.
Vale citar que o Rangers é o maior vencedor do futebol escocês, com 54 títulos. Porém, o clube teve a falência decretada em 2012 por dívidas, teve de voltar com outra nomenclatura (Rangers Football Club) e na quarta divisão. Neste tempo, o Celtic, o outro gigante do país, foi somando títulos e, hoje, soma 52. O terceiro maior campeão do pais é o Aberdeen, com quatro.

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