Em busca do 'deca', Celtic estreia no escocês 2020/21 com goleada

Enquanto algumas ligas europeias ainda estão na temporada 2019/20, como a da Itália (que teve a sua última rodada neste domingo), já tem campeonato relevante iniciando a sua temporada 2020/21. É o que acontece na Escócia, que neste fim de semana teve a sua rodada de abertura. No sábado, o Rangers fez um clássico com o Aberdeen e derrotou o rival, fora de casa, por 1 a 0, gol de Kent. Neste domingo, o Celtics, que tenta o seu décimo caneco seguido, goleou o Hamilton por 5 a 1.
O destaque foi Osdonne Edouard. O francês (nascido na Guiana Francesa e artilheiro da temporada passada na Escócia, com 22 gols) marcou três gols. Frimpong e Klimala completaram o placar, com Martin descontando.
Vale citar que o Rangers é o maior vencedor do futebol escocês, com 54 títulos. Porém, o clube teve a falência decretada em 2012 por dívidas, teve de voltar com outra nomenclatura (Rangers Football Club) e na quarta divisão. Neste tempo, o Celtic, o outro gigante do país, foi somando títulos e, hoje, soma 52. O terceiro maior campeão do pais é o Aberdeen, com quatro.