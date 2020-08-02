Em busca do 'deca', Celtic estreia no escocês 2020/21 com goleada

Enquanto algumas ligas europeias ainda estão na temporada 2019/20, como a da Itália (que teve a sua última rodada neste domingo), já tem campeonato relevante iniciando a sua temporada 2020/21. É o que acontece na Escócia, que neste fim de semana teve a sua rodada de abertura. No sábado, o Rangers fez um clássico com o Aberdeen e derrotou o rival, fora de casa, por 1 a 0, gol de Kent. Neste domingo, o Celtics, que tenta o seu décimo caneco seguido, goleou o Hamilton por 5 a 1.