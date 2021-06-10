Em busca do bicampeonato, Cristiano Ronaldo diz: 'Vou disputar essa Eurocopa como se fosse a primeira'

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Principal nome da seleção portuguesa, que lutará pelo bicampeonato europeu, o atacante Cristiano Ronaldo colocou o conjunto lusitano entre os favoritos ao título da Eurocopa. Em entrevista à "Revista 360", publicada pela Federação Portuguesa de Futebol, o astro também disse que se sente como um novato.

+ Eurocopa começa nesta sexta-feira: veja os jogos e tabela da competição- Vou disputar essa Euro 2020 como se fosse a primeira. Sinto-me tão ou mais motivado do que em 2004 (sua primeira Eurocopa). Somos os atuais campeões e fazemos novamente parte dos candidatos à conquista do troféu. Apesar de contarmos com muitos jovens, nota-se que a grande maioria deles já tem uma experiência internacional importante pois jogam nos melhores campeonatos da Europa - disse Ronaldo.

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Em relação à chave de Portugal na competição, CR7 disse que os adversários são fortes, mas que ninguém deve se esquecer que os lusitanos são os atuais campeões da Eurocopa e da Liga das Nações. A seleção portuguesa está no Grupo F, considerado o da morte, ao lado de França, Alemanha e Hungria.