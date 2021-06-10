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Em busca do bicampeonato, Cristiano Ronaldo diz: 'Vou disputar essa Eurocopa como se fosse a primeira'

Atacante de Portugal diz que sente-se como em sua primeira Eurocopa, no ano de 2004, e não teme grupo da morte: 'Somos os atuais campeões da Euro e da Liga das Nações'...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 13:23

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 13:23

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Principal nome da seleção portuguesa, que lutará pelo bicampeonato europeu, o atacante Cristiano Ronaldo colocou o conjunto lusitano entre os favoritos ao título da Eurocopa. Em entrevista à "Revista 360", publicada pela Federação Portuguesa de Futebol, o astro também disse que se sente como um novato.
+ Eurocopa começa nesta sexta-feira: veja os jogos e tabela da competição- Vou disputar essa Euro 2020 como se fosse a primeira. Sinto-me tão ou mais motivado do que em 2004 (sua primeira Eurocopa). Somos os atuais campeões e fazemos novamente parte dos candidatos à conquista do troféu. Apesar de contarmos com muitos jovens, nota-se que a grande maioria deles já tem uma experiência internacional importante pois jogam nos melhores campeonatos da Europa - disse Ronaldo.
+ Bélgica, França, Inglaterra ou Portugal: qual seleção é a favorita ao título da Eurocopa? Vote!
Em relação à chave de Portugal na competição, CR7 disse que os adversários são fortes, mas que ninguém deve se esquecer que os lusitanos são os atuais campeões da Eurocopa e da Liga das Nações. A seleção portuguesa está no Grupo F, considerado o da morte, ao lado de França, Alemanha e Hungria.
+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa

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