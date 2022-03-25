Em busca do bi da Sul-Americana, São Paulo terá de encarar altitude e rival chileno

O São Paulo descobriu nesta sexta-feira (25) quem serão seus adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Cabeça de chave do grupo D da competição, o Tricolor paulista enfrentará Jorge Wilsterman (Bolívia), Ayacucho (Peru) e Everton (Chile). Além da necessidade de enfrentar longas viagens internacionais, o que mais complicará o São Paulo será o fator altitude, presente em dois países. O Jorge Wilstermann atua em Cochabamba, na Bolívia, que está 2.570 metros acima do nível do mar. Já o Ayacucho, que joga em Cuzco, cidade localizada nos Andes peruanos, está a 3.400 metros de altitude. O Tricolor paulista também terá que enfrentar longas viagens, conforme citado anteriormente. Para enfrentar o Jorge Wilstermann, a viagem é de 2.144km. Para Ayacucho, o percurso tem cerca de 2.887km. E por fim, para o Everton, equipe localizada no litoral do Chile, o trajeto será de 2.646km.