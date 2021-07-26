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Em busca de vaga na fase de grupos da Champions, Luís Henrique projeta confronto contra o Malmo

Atacante brasileiro revelado pelo Botafogo atua pelo HJK, da Finlândia, e busca classificação na Champions...
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Publicado em 

26 jul 2021 às 16:23

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 16:23

Crédito: Arquivo Pessoal
O HJK-FIN, do atacante brasileiro Luis Henrique, entra em campo nesta terça-feira (13 horas de Brasília), precisando da vitória para seguir vivo em busca de uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa. O atual campeão finlandês enfrenta o tradicional Malmo, campeão sueco. Na partida de ida, na Suécia, os donos da casa venceram por 2 a 1.
Veja a tabela do EspanholComo não há o critério de gol qualificado, qualquer vitória por um gol de diferença do HJK levará a decisão para a prorrogação, no caso de vantagem por dois ou mais gols, a equipe avança direto. Precisando balançar as redes do adversário, o HJK conta com Luís Henrique . O brasileiro chegou ao clube no início dessa temporada e marcou 3 gols.
- Estar nas fases principais de uma competição europeia está entre os nossos objetivos para a temporada. É um adversário forte, tradicional, mas temos totais condições de buscar um resultado que nos dê a classificação. Temos que ter paciência e jogar com inteligência para construir um placar favorável – destacou Luis Henrique que, aos 23 anos, está há dois no futebol europeu.
Em caso de classificação, o time do atacante brasileiro terá outro tradicional campeão nacional pela frente: o Rangers, da Escócia, em partida válida pelo penúltimo estágio antes da fase de grupos da competição. A equipe derrotada entra automaticamente na disputa por uma vaga na Liga Europa

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