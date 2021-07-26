Em busca de vaga na fase de grupos da Champions, Luís Henrique projeta confronto contra o Malmo

Crédito: Arquivo Pessoal

O HJK-FIN, do atacante brasileiro Luis Henrique, entra em campo nesta terça-feira (13 horas de Brasília), precisando da vitória para seguir vivo em busca de uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa. O atual campeão finlandês enfrenta o tradicional Malmo, campeão sueco. Na partida de ida, na Suécia, os donos da casa venceram por 2 a 1.

Veja a tabela do EspanholComo não há o critério de gol qualificado, qualquer vitória por um gol de diferença do HJK levará a decisão para a prorrogação, no caso de vantagem por dois ou mais gols, a equipe avança direto. Precisando balançar as redes do adversário, o HJK conta com Luís Henrique . O brasileiro chegou ao clube no início dessa temporada e marcou 3 gols.

- Estar nas fases principais de uma competição europeia está entre os nossos objetivos para a temporada. É um adversário forte, tradicional, mas temos totais condições de buscar um resultado que nos dê a classificação. Temos que ter paciência e jogar com inteligência para construir um placar favorável – destacou Luis Henrique que, aos 23 anos, está há dois no futebol europeu.