Em busca de um zagueiro, Real Betis mira Luis Abram, do Vélez Sarsfield

Crédito: Luis Abram, é peruano,tem contrato até 30 de junho de 2021 e já participou de 42 partidas com a camisa do Vélez Sarsfield(Reprodução Instagram/Luis Abram

Com uma das defesas mais vazadas do Campeonato Espanhol, o Real Betis segue em busca de nomes para reforçar a sua zaga. A bola da vez para reforçar a equipe na próxima temporada é o defensor peruano Luis Abram, do Vélez Sarsfield, da Argentina, segundo o site 'Estádio Deportivo'. A equipe tomou 60 gols na LaLiga, sendo a segunda pior defesa, atrás apenas do Mallorca, com 65.

Com a iminente saída de Zouhair Feddal para o Sporting, de Lisboa, o jogador peruano, de 24 anos, que tem passaporte comunitário, é o principal nome do momento no radar da equipe andaluza. Segundo a publicação, o valor do atleta gira em torno de oito milhões de euros, a cláusula de uma possível uma possível transferência para o futebol Europeu.

Atualmente, o atleta tem contrato até 30 de junho de 2021 e participou de 42 partidas com a camisa do Vélez Sarsfield. Conforme noticiado pelo jornalista Andrés Ocaña, do Cadena Cope, o Betis sofre com problemas financeiros e terá que vender jogadores para reforçar o elenco.