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futebol

Em busca de um zagueiro, Real Betis mira Luis Abram, do Vélez Sarsfield

Segundo o  site 'Estádio Deportivo', equipe necessita reforçar o sistema defensivo, que foi o segundo mais vazado do Campeonato Espanhol, com 60 gols, atrás apenas do Mallorca...
LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 17:59

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 17:59

Crédito: Luis Abram, é peruano,tem contrato até 30 de junho de 2021 e já participou de 42 partidas com a camisa do Vélez Sarsfield(Reprodução Instagram/Luis Abram
Com uma das defesas mais vazadas do Campeonato Espanhol, o Real Betis segue em busca de nomes para reforçar a sua zaga. A bola da vez para reforçar a equipe na próxima temporada é o defensor peruano Luis Abram, do Vélez Sarsfield, da Argentina, segundo o site 'Estádio Deportivo'. A equipe tomou 60 gols na LaLiga, sendo a segunda pior defesa, atrás apenas do Mallorca, com 65.
Com a iminente saída de Zouhair Feddal para o Sporting, de Lisboa, o jogador peruano, de 24 anos, que tem passaporte comunitário, é o principal nome do momento no radar da equipe andaluza. Segundo a publicação, o valor do atleta gira em torno de oito milhões de euros, a cláusula de uma possível uma possível transferência para o futebol Europeu.
Atualmente, o atleta tem contrato até 30 de junho de 2021 e participou de 42 partidas com a camisa do Vélez Sarsfield. Conforme noticiado pelo jornalista Andrés Ocaña, do Cadena Cope, o Betis sofre com problemas financeiros e terá que vender jogadores para reforçar o elenco.
- A pandemia deixou o clube muito emocionado, que terá que vender se quiser se reforçar, e também teve que fazer um investimento muito importante com o técnico Manuel Pellegrini , a quem assinou por três anos à taxa de dois milhões de euros por cada temporada - disse o jornalista do Cadena Cope, Andrés Ocaña.

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