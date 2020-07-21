Em busca de um volante, Inter de Milão pode tentar Ndombélé

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Ainda com a reta final do Campeonato Italiano e da Liga Europa a disputar, a Inter de Milão já começa a pensar também na próxima temporada. Após acertar com o lateral-direito Hakimi, o foco da Nerazzurri agora parece ser um meio-campista. De acordo com informações do "Calciomercato", o técnico Conte deseja um volante.

O nome preferido do treinador italiano seria N'Golo Kanté, do Chelsea, mas que parece ser um sonho distante. A alternativa, segundo o portal, é Tanguy Ndombélé, do Tottenham. Com poucas oportunidades nos Spurs desde que José Mourinho assumiu, o atleta pode deixar Londres.