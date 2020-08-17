Em busca de um lateral-esquerdo, Chelsea se interessa por Alex Sandro

O Chelsea está investindo pesado na montagem do elenco para a próxima temporada. E uma das funções que o clube londrino mais tem procurado um nome é a de lateral-esquerdo. Segundo o jornal italiano "Corriere dello Sport", o brasileiro Alex Sandro, da Juventus, é mais um a entrar na lista dos Blues.O portal informa que o clube da Terra da Rainha poderia concluir a negociação por 40 milhões de euros (R$ 258 milhões) e que Andrea Pirlo, novo técnico da Velha Senhora, quer fazer caixa com o brasileiro para usar o montante na contratação de novos jogadores.