Em busca de um lateral-esquerdo, Chelsea se interessa por Alex Sandro

O Chelsea está investindo pesado na montagem do elenco para a próxima temporada. E uma das funções que o clube londrino mais tem procurado um nome é a de lateral-esquerdo. Segundo o jornal italiano "Corriere dello Sport", o brasileiro Alex Sandro, da Juventus, é mais um a entrar na lista dos Blues.O portal informa que o clube da Terra da Rainha poderia concluir a negociação por 40 milhões de euros (R$ 258 milhões) e que Andrea Pirlo, novo técnico da Velha Senhora, quer fazer caixa com o brasileiro para usar o montante na contratação de novos jogadores.
Além de Alex Sandro, o Chelsea também tem interesse no lateral-esquerdo Ben Chilwell, destaque do Leicester na última Premier League, mas que é considerado caro. Outro nome que interessa é o de Sergio Reguilón, do Real Madrid, mas que está emprestado ao Sevilla, onde faz grande temporada.
Para a próxima temporada, o Chelsea já anunciou as contratações dos atacantes Hakim Ziyech, ex-Ajax, e Timo Werner, ex-RB Leipzig. O clube ainda sonha com o meia Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, e com um goleiro.