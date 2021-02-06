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Em busca de título inédito, Mirassol lança uniforme 'raiz' para temporada histórica do clube

Com nova fornecedora, Leão reuniu jogadores e torcedores para anúncio
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Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 13:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2021 às 13:04
Crédito: Clube luta pelo título da Série D (Léo Roveroni / Agência Mirassol
A temporada de 2020 já está na história do Mirassol. Com grande campanha no Paulistão, chegando na semifinal pela primeira vez, o clube fez campanha irretocável na Série D e pode conquistar seu primeiro título nacional neste sábado. Pelo jogo de ida da final, visitou o Floresta e venceu por 1 a 0.
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Antes da decisão, o Leão lançou seu novo uniforme para a temporada de 2021 nesta sexta-feira. Com nova fornecedora de material esportivo, SuperBolla, a novidade já tem data para estrear: neste sábado, no jogo de volta da decisão da Série D.
Para Edson Ermenegildo, presidente do Mirassol, essa nova parceria é algo para ficar marcado na história do clube e acredita que a próxima temporada será ainda melhor, destacando a presença da equipe na Copa do Brasil e na Série C.
- Estamos muito felizes em ter a Super Bolla conosco, é um marco para a história do Mirassol Futebol Clube. Tivemos uma temporada incrível e 2021 promete ser ainda melhor com a disputa do Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão Série C, então o clube e o torcedor mereciam um manto a altura dos nossos desafios - disse Edson.
VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOO Mirassol reuniu jogadores e torcedores para o lançamento do uniforme, e nas redes sociais, o clube vem usando a frase de efeito "Um Manto para a História".
Para os goleiros, serão três modelos, sendo cinza, verde escudo e verde claro. Já para os atletas que atuam na linha, os modelos serão amarelo e branco. A SuperBolla também resgatou a faixa verde na parte do peito, marca conhecida na história do Leão.Divulgação do novo uniforme do Mirassol (Léo Roveroni / Agência Mirassol)Matheus Eller, gerente de marketing da SuperBolla, fornecedora do material esportivo, ressalta a felicidade em fazer parte desta nova fase do Mirassol, afirmando que quer elevar o nível do clube ainda mais, em um trabalho feito junto com a gestão do Leão.
- A SuperBolla, em seus 25 anos de atuação, se sente honrada em vestir o Mirassol. Queremos fazer parte e impulsionar ainda mais essa ascensão toda do clube. Somaremos ao trabalho já desenvolvido pela gestão do clube que os tem levado a outros patamares - comentou Matheus.

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