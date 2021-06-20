Em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, São Paulo enfrenta o Santos na Vila Belmiro

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Neste domingo (20), o São Paulo enfrenta o Santos fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Após um início ruim no torneio, o Tricolor entra em campo em busca de sua primeira vitória na competição, visando iniciar sua recuperação.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Nas primeiras quatro partidas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo deixou a desejar e não conseguiu sair vitorioso em nenhum confronto. O time acumula, ao todo, dois empates e duas derrotas, somando apenas dois pontos dos 12 disputados até o momento.

O Tricolor empatou em 0 a 0 na estreia, contra o Fluminense, em casa. Depois, fora de casa, perdeu duas partidas seguidas, contra o Atlético Goianiense, por 2 a 0, e contra o Atlético Mineiro, por 1 a 0. Na última rodada, jogando em casa, diante da Chapecoense, a equipe do Morumbi ficou num empate por 1 a 1.

Neste início de campeonato o São Paulo tem sofrido bastante com os desfalques. Sem contar com importantes jogadores do time titular, a equipe enfrentou dificuldades na partida. Nomes como Luan, Daniel Alves, Benítez e Arboleda sequer jogaram alguma partida do torneio e, para piorar a situação, o capitão Miranda se lesionou contra o Atlético Mineiro e virou desfalque para as próximas rodadas.

Contra o Santos, o argentino Benítez deve voltar ao elenco, mas deve começar o jogo no banco de reservas, pois passou recentemente pelas últimas etapas da recuperação. Luan e Daniel também sinalizam estarem próximos às suas voltas, mas devem desfalcar a equipe novamente.

Assim, Crespo deverá novamente buscar soluções dentro do elenco para suprir a ausência de jogadores tão importantes. Na falta de Luan, Nestor tem jogado como o volante da equipe, mas após sua expulsão contra a Chapecoense, também será desfalque para o clássico.

O treinador aposta em bons jogadores de ataque, como o meia-atacante Emiliano Rigoni, que vem acumulando boas atuações e tem tudo para ser um dos destaques do Tricolor na próxima partida.

Outro jogador que se destacou diante da Chapecoense e deve ganhar uma vaga entre os titulares é o jovem lateral esquerdo Welington, que pode entrar em campo caso Reinaldo seja novamente improvisado como zagueiro, justamente pelas ausências de Arboleda (convocado pelo Equador para a Copa América) e Miranda.A bola rola a partidas 18h15, na Vila Belmiro. O Jogo marca o reencontro do São Paulo com seu ex-treinador, Fernando Diniz, a quem Crespo já fez elogios pela 'base' deixada para o argentino iniciar seu trabalho.