Em busca de sua primeira vitória no Brasileirão, São Paulo recebe o Red Bull Bragantino, líder do campeonato

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

O São Paulo tem um adversário difícil pela frente no Brasileirão. Ainda sem vencer no torneio, e atualmente na zona de rebaixamento, o Tricolor recebe o líder do campeonato, Red Bull Bragantino, neste domingo (4), às 18h15, no Morumbi, pela nona rodada da competição. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Após oito rodadas do Brasileirão, o São Paulo tem o pior início de campeonato de sua história. O Tricolor nunca começou uma competição sem vencer nenhum dos primeiros oito jogos disputados.

Até o momento, o time soma apenas cinco dos 24 pontos já disputados no torneio. Ao todo, a equipe acumula três derrotas e cinco empates, marcando quatro gols, sendo um dos piores ataques da competição ao lado de Grêmio, Cuiabá e Sport, e sofrendo nove gols em oito jogos.

Do outro lado, um time embalado. Com cinco vitórias e três empates, o Red Bull Bragantino é o único time invicto na competição. Líder e com 18 pontos conquistados, a equipe é líder do campeonato e vive um ótimo momento.Enfrentando um time em um momento totalmente diferente e precisando da vitória, o São Paulo deve vir a campo com força total. O time deve ser escalado da seguinte maneira: Volpi; Bruno Alves, Miranda (Diego Costa) e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder.