Em busca de recuperação, United visita o Newcastle pelo Inglês

Para esquecer a goleada sofrida para o Tottenham na última rodada, o Manchester United enfrenta o Newcastle, neste sábado. A partida, que será disputada no St. James Park, às 16h (de Brasília), é válida pela 5ª rodada do Campeonato Inglês.Com um jogo a menos que os demais times, o United está na 16ª colocação, com apenas três pontos somados. Uma nova derrota pode, inclusive, significar a entrada do clube na zona do rebaixamento e a demissão do técnico Ole Solskjaer. Ainda sem poder contar com as contratações Cavani e Alex Telles, o treinador norueguês garantiu que o time precisa reagir e apagar o 6 a 1 sofrido na última rodada.
- Precisamos de uma resposta, como sempre fazemos. Depois de perder um jogo, você só quer ganhar o próximo. Claro que essa é a resposta. Queremos entrar lá, tentar dominar e controlar o jogo. O resultado é obviamente muito importante, mas eu quero ver a linguagem corporal e nossa mentalidade como sendo positivas novamente, porque você não chega a lugar nenhum sendo negativo.O Newcastle, por sua vez, vem em um bom momento. Contando todas as competições, o clube vem de quatro partidas sem derrota e está atualmente na 9ª posição, com sete pontos. Um dos principais desataques da equipe é o meia-atacante francês Saint-Maximin, que renovou o vínculo com o clube por mais seis temporadas. Além dele, o brasileiro Joeliton, ex-Sport e Hoffenheim, é uma das esperanças de gol para a equipe comandada por Steve Bruce.
Confira as prováveis escalações:
Newscatle: Darlow; Manquillo, Hayden, Lascelles, Fernandez, Lewis; Saint-Maximin, Shelvey, Hendrick, Joelinton; Wilson
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay; Greenwood, Fernandes, Rashford; Ighalo